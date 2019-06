U&D, Ida Platano e Gemma Galgani inseparabili dopo la fine del programma

Ida Platano e Gemma Galgani, le due protagoniste indiscusse del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne trono over” sono tornate a far parlare grazie ad alcune Instagram Stories pubblicate sul profilo della bresciana sul noto social network di condivisioni d’immagini dove le due sono apparse più felici che mai.

Ida e Gemma, terminata la trasmissione condotta da Maria De Filippi, che ha visto la sua ultima puntata venerdì 31 maggio con le scelte dei tronisti del Trono classico, hanno deciso di non aspettare ancora del tempo per incontrarsi. Infatti le due dame, non volendo aspettare settembre per le nuove registrazioni del Trono over si sono date appuntamento a casa di Ida.

Ida e Gemma insieme dopo la fine della trasmissione

Come ampiamente documentato dalle Instagram Stories pubblicate sul profilo dell’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, le due hanno trascorso l’ultimo weekend insieme. Momenti di relax e piacevole compagnia che Ida ha voluto documentare e condividere con i suoi numerosi followers, che la seguono numerosi, mostrando degli inediti riguardanti la quotidianità con Gemma Galgani.

Anche Gemma negli ultimi giorni non è riuscita a stare lontana dai social network, dove ha scritto un messaggio di ringraziamento per i suoi tanti fans: “La vostra compagnia è sempre più emozionante e calorosa. Il mio cuore si scalda grazie a voi, sapete curarlo e proteggerlo come nessuno sa fare“.

La dama torinese sembra avere un debole per il figlio di Ida, Samuele, con il quale ha passato molto tempo, così come con i suoi gatti. Quest’anno né Ida né Gemma sono riuscite a concludere la stagione di “Uomini e Donne” riuscendo a trovare l’amore; mentre Ida ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto con Riccardo Guarnieri – che inspiegabilmente dopo aver chiuso con lei mesi addietro, l’ha voluta richiamare in trasmissione, ridandole una speranza – Gemma ha collezionato una serie di delusioni – Rocco, Stefano, Salvatore – e solo nelle ultime settimane ha trovato un grande affetto in Mario, il suo nuovo pretendente con cui sembra avere una grande affinità e feeling.