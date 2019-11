U&D: Ida e Riccardo rilasciano un’intervista doppia

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle coppie più belle del trono over di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, si sono conosciuti e hanno dato vita ad una storia d’amore intensa e tormentata, che ha fatto sognare milioni di fan ma che al contempo li ha tenuti con il fiato sospeso, per i continui tira e molla.

Ida e Riccardo si sono messi insieme e lasciati tantissime volte, hanno partecipato a “Temptation Island” e nonostante fossero usciti insieme dal programma, si sono poi nuovamente lasciati, ripresi e lasciati ancora. Alla base di tutto ci sono sempre state le incomprensioni caratteriali tra i due e i consensi che Ida ha da sempre ricevuto da parte del pubblico e che hanno fatto soffrire Riccardo.

Questa nuova stagione di “Uomini e Donne”, ha preso il via con Ida e Riccardo separati, ma il colpo di scena era dietro l’angolo. Infatti, dopo l’avvicinamento di Ida al cavaliere, Armando Incarnato, Riccardo ha trovato il coraggio di esprimerle, attraverso una lettera, tutto il suo amore. I due hanno deciso di riprovarci e insieme hanno lasciato la trasmissione.

Oggi appaiono nuovamente vicini e dopo il ritorno di fiamma, hanno rilasciato un’intervista doppia al settimanale “Uomini e Donne Magazine“. Ida dal canto suo ha dichiarato: “Benché ci siano delle paure che mi frenano, faccio fatica a credergli e io stessa ho creato un’armatura per difendermi da lui, tuttavia ho deciso di darmi, darci questa possibilità e ho la volontà di mettercela tutta questa volta (…). Sono molto più tranquilla, cerco di evitare le solite discussioni. Ci siamo promessi di tentare di placare i nostri caratteri così forti e diversi“.

Alle parole di Ida, sono seguite quelle di Riccardo, che ha dichiarato: “Abbiamo cominciato a dialogare con molta più serenità. In questi primi giorni è come se ci stessimo un pò studiando. Il nostro desiderio è sicuramente di andare avanti e di non guardare indietro (…). Appena siamo usciti dallo studio è bastata qualche ora e sembravamo essere tornati quelli di un tempo, ci siamo goduti il momento ed eravamo entrambi contentissimi di ricominciare“.

Insomma tutti i buoni propositi, affinchè questa volta possa essere quella buona tra Ida e Riccardo, ci sono tutti. Stando a quanto dichiarato dai diretti interessati sembrerebbero essere tornati quelli di un tempo, e non resta quindi che augurargli tanta felicità e capire se davvero questa volta sia per sempre.