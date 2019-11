"U&D": Ida e Riccardo, la storia Instagram che li vede di nuovo insieme

Nel trono over di “Uomini e Donne“, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono da qualche anno ormai sempre più al centro della scena. La Platano e Guarnieri si sono conosciuti nello studio di “Uomini e Donne”, frequentati, innamorati e hanno dato vita ad una delle storie d’amore più belle e tormentate che si siano mai viste nella storia del programma.

Si sono messi insieme e lasciati tantissime volte, con un tira e molla continuo. Hanno partecipato a “Temptation Island” e nonostante siano usciti insieme dalla trasmissione hanno comunque discusso ancora e ancora si sono detti addio, salvo poi tornare sui loro passi. Alla base di tutto vi è un’incompatibilità caratteriale e una sofferenza, da parte di Riccardo, per il continuo favore che Ida riscuote nel pubblico.

Questa stagione di “Uomini e Donne” ha preso il via con Ida e Riccardo separati ancora una volta, ma la frequentazione tra la Platano e il cavaliere Armando Incarnato, ha fatto riaccendere la luce in Riccardo il quale ha scritto una lettera a Ida dichiarandole ancora una volta tutto il suo amore. La Platano dal canto suo ha deciso di dare una nuova possibilità al bel pugliese e i due ci hanno riprovato ancora una volta.

Stando però alle anticipazioni emerse durante l’ultima registrazione del 9 novembre del trono over, la storia tra i due sembra non decollare. A farla da padrone sono le solite incomprensioni e a quanto pare una mancata attrazione fisica da parte di Riccardo nei confronti di Ida. Il colpo di scena è però avvenuto subito dopo la registrazione della puntata, infatti dopo l’ennesima discussione sembrerebbe essere tornato il sereno.

Riccardo ha pubblicato una stories Instagram che lo ritrae insieme a Ida in viaggio, in treno. Nulla è stato specificato, né dove fossero diretti né cosa sia accaduto tra loro dopo la registrazione, certo è che sono andati via insieme da Roma. Che i due abbiano deciso di riprovarci per l’ennesima volta e mettere da parte i dissapori? Non resta che attendere eventuali nuovi segnali da parte dei due diretti interessati.