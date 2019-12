"U&D": Ida e Riccardo in compagnia di Samuele, il figlio della Platano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono finalmente riusciti a trovare quel punto di incontro che è sempre mancato loro. La coppia, protagonista indiscussa del trono over di “Uomini e Donne“, dopo tante peripezie sta vivendo un momento d’oro, difatti la loro relazione procede a gonfie e vele e quelle basi per poter creare il futuro insieme stanno prendendo vita.

Riccardo qualche giorno fa ha fatto visita alla piccola Bianca, la figlia che Sossio e Ursula hanno avuto due mesi e fa, e Riccardo scherzando con il suo amico ritrovato, ha fatto riferimento all’idea di poter avere un figlio. Ida dal canto suo ha postato sul suo profilo Instagram diverse foto che la ritraggono abbracciata insieme a Riccardo, accompagnate da frasi e canzoni d’amore.

Oltre a questi piccoli gesti però, la coppia ha finalmente messo su uno di quei mattoni che la Platano chiedeva a Guarnieri per poter ricominciare. Difatti attraverso delle Instagram stories postate da Ida si evince come Riccardo l’abbia raggiunta a Brescia e soprattutto come lui fosse presente al McDonald per festeggiare il compleanno di Samuele, il figlio che Ida ha avuto da una precedente relazione.

La bella bresciana aveva espresso la volontà di un riavvicinamento graduale di Riccardo a Samuele, proprio per impedire che il figlio soffrisse di nuovo qualora le cose tra i due non funzionassero ancora. E invece le storie postate testimoniano come tutte le barriere siano state surclassate e Riccardo e Samuele hanno ricominciato a viversi.

La presenza di Riccardo alla festa al McDonald, con tanto di amici del piccolo, denota quanto finalmente le notizie per la coppia siano solo positive e chissà che Ida finalmente non si sia decisa a fare quel grande passo che solo due settimane fa Riccardo le ha chiesto di compiere, ovvero il matrimonio. Non resta che fare tanti auguri a questa coppia ritrovata.