U&D, Ida e Riccardo: dopo la proposta di matrimonio, arriva un’insolita richiesta

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono protagonisti indiscussi del trono over di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, si sono conosciuti, frequentati e innamorati, dando vita ad una storia d’amore intensa ma al contempo tormentata. Il percorso di Ida e Riccardo infatti è sempre stato in salita.

Fin da quando si sono conosciuti hanno dato vita ad un tira e molla interminabile ed estenuante, che è culminato con un colpo di scena inaspettato. Ida e Riccardo hanno lasciato tante volte la trasmissione insieme, per poi tornare nuovamente separati e litigare continuamente. Le incomprensioni sono sempre state la base dei loro problemi, con Riccardo che ha sempre sofferto i favori che Ida ha riscosso e riscuote nel pubblico.

Hanno partecipato a “Temptation Island” uscendo insieme dal programma, salvo poi litigare ancora una volta dopo. Quest’anno “Uomini e Donne” ha preso il via con Ida e Riccardo separati, salvo poi tornare nuovamente sui loro passi. Dopo l’inizio di una frequentazione tra Ida e il cavaliere Armando Incarnato, Riccardo le ha scritto una lettera nella quale le dichiarava tutto il suo amore.

Così i due hanno deciso di riprovarci ancora una volta, ma prontamente hanno litigato, fino all’epilogo finale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Difatti stando alle anticipazioni, Riccardo clamorosamente avrebbe chiesto a Ida di sposarlo con tanto di anello. Finalmente è arrivata la reazione che tutti, Ida in primis, gli chiedevano e dunque il matrimonio si farà.

Dopo la notizia è arrivata una richiesta inaspettata da parte del pubblico, il quale sul web ha iniziato a gridare a gran voce che il matrimonio venga trasmesso in prima serata. Un utente ha scritto su Twitter: “Vogliamo uno speciale serale di Uomini e Donne esclusivo, con tutti i preparativi, la messa e il ristorante con le bomboniere e Gemma che cerca di prendere il bouquet“.

Oppure: “Bisogna mandarlo in onda in prima serata con: Gemma damigella, Gianni testimone di nozze, Maria che celebra messa Juan e Tina che ballano. 50% di share assicurato“, ha cinguettato un altro fan. Insomma il matrimonio di Ida e Riccardo è già tanto atteso e nonostante non ci sia ancora nulla di concreto viene già percepito come il matrimonio del secolo.