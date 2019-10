U&D: Ida e Riccardo avvistati insieme a Roma

Il trono over di “Uomini e Donne“, noto talk show dei sentimenti, in onda si canale 5 e condotto da Maria De Filippi, ha visto negli ultimi anni la presenza di due protagonisti indiscussi, ovvero la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Ida e Riccardo sono stati e sono la coppia che ha fatto e fa sognare i fan.

I due hanno dato vita ad un amore intenso e tormentato, con continui tira e molla. Si sono presi e lasciati tantissime volte, hanno partecipato a “Temptation Island” e nonostante siano andati via dal programma insieme, la loro storia ha subito interruzioni e riprese anche dopo la trasmissione, e il loro conseguente ritorno a “Uomini e Donne”.

Questa nuova stagione ha preso il via con Ida e Riccardo separati, ma il colpo di scena era dietro l’angolo, dato che dopo la vicinanza di Ida al cavaliere Armando Incarnato, Riccardo ha trovato il coraggio di esprime, attraverso una lettera, tutto il suo amore alla bella bresciana. Ida, nonostante abbia trascorso qualche giorni in compagnia di Riccardo, durante la messa in onda della scorsa puntata gli ha dato il due di picche, dicendogli di non amarlo più.

Stando alle anticipazioni però, Ida avrebbe deciso di dare una nuova opportunità a Riccardo e sembrerebbe che fino ad ora le cose tra i due procedano lentamente. Stando al portale “Isa&Chia“, Guarnieri e la Platano sarebbero stati avvistati insieme da “Ginger“, ristorante romano. Stando ai racconti di chi li ha incontrati, i due dopo un momento di tensione iniziale, avrebbero poi mangiato in pace e serenità.

Nello specifico, Ida gli mostrava il cellulare e lui sembrava contrariato, dopo un pò però la tensione è stata stemperata e hanno mangiato tranquillamente e concesso foto a tutti i fan che li hanno riconosciuti. Dopo il pranzo, inoltre i due sembrerebbero essere andati via insieme. Che questa sia la volta buona per un nuovo e definitivo inizio per Ida e Riccardo? Non resta che osservare gli sviluppi che ci saranno su questa storia.