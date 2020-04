U&D, Ida e quel gesto di affetto verso Gemma che colpisce tutti. La reazione della Galgani

“Uomini e Donne” è ormai fermo da poco più di un mese e come la maggior parte dei programmi televisivi ha dovuto fare i conti con il coronavirus, il quale ha portato alla sospensione delle trasmissioni di punta e non delle principali reti, Mediaset e Rai. E così le vicende di tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri sono in standby.

I protagonisti del trono classico, così come quelli del trono over sono chiusi in casa nel rispetto della quarantena obbligata e Gemma Galgani è nella sua abitazione a Torino, da sola. Spesso interagisce con i suoi followers pubblicando storie o messaggi di speranza, di coraggio e di ringraziamento nei riguardi del personale sanitario, che in prima linea sta combattendo questa battaglia, scendendo in trincea ogni giorno e rischiando la propria vita.

La Galgani nonostante fisicamente sia da sola, virtualmente non lo è perché ha sempre al suo fianco la carissima amica Ida Platano, conosciuta proprio all’interno del talk show dei sentimenti. Ida e Gemma sono diventate grandi amiche, non hanno mai nascosto il profondo affetto che lega l’una all’altra e se la Platano sta trascorrendo questa quarantena a Brescia in compagnia di suo figlio Samuele e del suo compagno Riccardo Guarnieri, non ha perso occasione per trasmettere tutto il proprio affetto a Gemma.

Difatti attraverso una storia postata sul proprio profilo Instagram, Ida non ha proferito parola, ma ha lasciato che la canzone: “La via en rose” parlasse al suo posto e taggando proprio Gemma le ha inviato un bacio. La dama torinese ha subito condiviso sul proprio profilo la storia della sua amica e ha aggiunto la parola “Grazie!” con tanto di emoticon a cuoricino.

La Galgani ha ringraziato sicuramente commossa Ida e nonostante la lontananza forzata, le due non perdono occasione per manifestare l’affetto che le lega. Si tratta di giorni difficilissimi per tutti e per Gemma, che è da sola a casa in questo periodo di quarantena, sapere di poter contare sull’affetto, seppur a distanza, della sua amica Ida è sicuramente fondamentale.