U&D, i rumors su Gemma Galgani che potrebbe lasciare il programma a causa di Tina Cipollari: "Maria De Filippi è stufa"

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - C'è un tempo per tutto, c'è un tempo per innamorarsi sotto i riflettori, uno per lasciarsi, uno per fare nuovo conoscenze ed uno per decidere cosa fare. Gemma ha oltrepassato questo limite, non volendosi mai impegnare veramente fino in fondo con nessuno. Allora sarebbe il caso che prendesse una pausa e lasciasse il suo posto a chi davvero è in cerca dell'anima gemella.