U&D, grave lutto per Anna Tedesco. Il saluto alla madre: "Ora capisco perché mi dicevi di essere forte"

Anna Tedesco è rimasta seduta nel parterre femminile di “Uomini e Donne” per molte edizioni. Il suo percorso nel programma è iniziato con il corteggiamento di Giorgio Manetti che, però, non ha trovato nella dama tutte le caratteristiche della sua donna ideale e così la loro conoscenza è terminata.

Anna, però, ha deciso di provare comunque a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi, senza avere molta fortuna e fino ad arrivare a prendere la decisione di non presentarsi più in studio. La spinta decisiva verso l’abbandono del programma è stata data da Gianni Sperti e dai suoi continui attacchi per il sospetto che la Tedesco potesse avere una relazione al di fuori, e in varie occasioni è uscito proprio il nome del gabbiano fiorentino.

Uomini e Donne, le parole di Anna Tedesco per la madre

Anna ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bianco e nero dove si vede la sua mano stringerne un’altra, quella della sua cara mamma che purtroppo è venuta a mancare in queste ore. Un dolore lancinante che la Tedesco ha deciso di condividere con i suoi followers attraverso il trafficato social e insieme alla foto ha scritto un ultimo saluto per lei.

“Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te.Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi.Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte… perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P”. Molti i messaggi di cordoglio ricevuti, tra cui quello di Barbara De Santi, Veronica Ursida e Luisa Monti, tutte ex dame del programma presenti nel parterre insieme alla Tedesco.

Gli ultimi mesi per Anna Tedesco sono stati particolarmente difficile, ha curato la sua mamma fino all’ultimo giorno per tutta la durata della sua lunga e inesorabile malattia. Già dallo scorso agosto la dama aveva pubblicato un post dove faceva capire che la madre stesse affrontando un periodo di malattia, senza però scendere nei particolari: “Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile ma io so che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte. Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma“.