U&D, Giulia e Manuel dopo l’addio iniziano la guerra social. Un’altra testimonianza sul tradimento: "Ho la certezza"

Dopo Angela Nasti che ha interrotto la sua conoscenza con Alessio Campoli, ora anche Giulia Cavaglià ha messo la parola fine alla storia appena iniziata con Manuel Galiano. Le scelte del trono rosa di “Uomini e Donne” non hanno avuto il seguito che in molti speravano e le due ex troniste sono tornate single.

La rottura tra Giulia e Manuel sembra essere stata causata da un tradimento da parte del ragazzo durante una serata in discoteca e documentata grazie ad un video in cui si vedevano due persone baciarsi. La notizia, che è rimbalzata di social in social, è stata prontamente smentita da Galiano che ha fatto notare che quella sera lui indossava una maglia bianca, mentre il ragazzo del filmato ne portava una nera.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià esce allo scoperto e conferma la fine della storia con Manuel Galiano

Giulia non si è mai esposta nella questione, ma in queste ore ha voluto parlare con i suoi followers tramite le Storie di Instagram e annunciare a tutti che la storia tra loro è finita. La delusione dell’ex tronista le si leggeva in faccia e le sue parole l’hanno confermata: “Io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi. Io non ho vissuto per niente bene questo periodo. Nonostante abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop”.

Giulia, poi, rivela di non essere stata in grado di capire la persona che aveva davanti che, una volta fuori dalla trasmissione, si è rivelata totalmente diversa rispetto a quello che pensava e aveva immaginato lei.

U&D, la risposta di Manuel e le rivelazioni di Giada Giovanelli

Manuel, dal canto suo, ha precisato di non voler creare nessuna “guerra social“, ma subito dopo sgancia una bomba verso Giulia: “ll flop si sarebbe preso altri 3 mesi di insulti pur di coprirti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea” non precisando altro, al momento.

Chi, invece, sembra avere le idee chiare su quello che è successo, è Giada Giovanelli, l’ex concorrente di Temptation Island che asserisce di essere sicura che il tradimento di Manuel ci sia stato: “Manuel ha tradito Giulia, sapete che era con noi a Temptation“.



La ragazza afferma di non essere mai andata d’accordo con lui e lo definisce una persona che non ha rispetto nemmeno per le donne: “Lui è una brutta persona, proprio povera dentro. Sono stufa che certe persone che non hanno proprio i valori fingono e pensano di prendere per il c**o tutti. Lui ha smentito? Ragazzi è normale che smentisca, ma io ho la certezza“.