U&D, Giovanni Longobardi attacca pesantemente la redazione

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente ho sempre pensato che quanto svelato da Giovanni corrispondesse un po' a verità. Mi è sempre suonato strano il tanto spazio dedicato a personaggi come Armando Incarnato, che sono in trasmissione da anni e non concludono nulla, eppure vengono protetti solo perché creano dinamiche che esulano dall'amore (che in teoria dovrebbe essere l'argomenti principale) e che giovano ai fini della trasmissione. È chiaro che la storia d'amore in sé e per se è diventata secondaria.