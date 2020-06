U&D, Giovanna Abate dice la sua su Gemma e Nicola: "Lei sa benissimo quello che rischia"

Sono ormai senza ombra di dubbio la coppia del momento, quella che riempie le pagine dei rotocalchi di cronaca rosa, quella che a detta di molti sta raggiungendo l’obiettivo sperato: la visibilità. Stiamo parlando di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, indiscussa dama del trono over di “Uomini e Donne” lei, il suo baby corteggiatore lui.

Da quando Nicola è approdato in trasmissione, dichiarando la sua età – tra lui e Gemma intercorrono ben 44 anni di differenza – il popolo del web e non solo si è scatenato. In molti hanno criticato aspramente la coppia, tanti personaggi hanno espresso la loro opinione e questa volta è toccato a Giovanna Abate, tronista nell’ultima edizione e amica di Gemma.

L’amicizia tra la Galgani e Giovanna, ha preso il via grazie alla formula della chat sperimentata da Maria De Filippi e dalla sua redazione in tempi di Coronavirus. Tra le due è nato un affetto reciproco che ancora oggi prosegue e proprio sul rapporto con la Galgani, l’ex tronista ha dichiarato: “Il primo giorno di registrazione della nuova formula mi sono confidata con Gemma come se fosse un’amica di vecchia data. Il caffè bevuto insieme quel giorno è stato l’istante in cui è scattata l’empatia. È in quel momento che è nata la nostra amicizia“.

Naturalmente non poteva mancare un commento da parte di Giovanna sulla coppia composta dalla Galgani e Sirius: “Io vivevo lo stato emotivo di Gemma e sapevo che si stava affezionando a Nicola, perciò avevo paura che lui stesse giocando con lei. Mi sono un po’ ricreduta circa i miei timori, ma ancora qualche dubbio resta e Gemma lo sa. Io so che lei ha deciso di viversi questa frequentazione e che sa benissimo quello che rischia.”.

Insomma, Giovanna è una delle poche che avalla la frequentazione tra Gemma e Nicola, forse un ruolo importante lo gioca il legame di affetto e stima che lega le due donne. Anche se l’ex tronista ha ammesso di non fidarsi completamente di Vivarelli, ma di essersi un po’ ricreduta sul suo conto. Il suo pensiero è differente rispetto a quello della massa, ma comunque Giovanna, seppur in maniera più elegante, ha ammesso di non credere completamente a Sirius.