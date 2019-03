U&D, Giorgio Manetti su Gemma e Rocco: "Quando si assaggia un tiramisù, non ci si accontenta di un biscottino"

Giorgio Manetti è stato per lungo tempo seduto nel parterre maschile di Uomini e Donne – trono over e durante il suo percorso nel programma ha conosciuto e frequentato Gemma Galgani. Ora, dopo il suo abbandono, ha scelto di commentare la storia che la sua ex dama sta vivendo con Rocco Fredella.

Le parole di Manetti non sono certo lusinghiere, ma chiariscono la posizione del gabbiano fiorentino in merito a questa conoscenza che sta tenendo banco puntata dopo puntata, negli studi del trono over. Ultimamente la Galgani ha palesato molti dubbi nei confronti del suo cavaliere Rocco. Dapprima non si sentiva apprezzata a livello fisico ed ora, dopo che Fredella le ha fatto capire che vorrebbe avere con lei rapporti più intimi, lamenta poco romanticismo e vorrebbe essere coinvolta di più sentimentalmente.

Giorgio Manetti commenta la storia tra Gemma e Rocco

Il pubblico non ha apprezzato questa sua freddezza e anche Manetti non crede che questa loro storia abbia solide fondamenta: “Credo dovrebbe rendersi conto, dopo 10 anni là dentro, che non ha più 20 anni. A una certa età bisognerebbe anche accontentarsi” esordisce l’ex cavaliere durante un’intervista a Fan Page, e continua: “Ha incontrato centinaia di uomini, è difficile continuare a dire al pubblico che non si è ancora trovato l’amore. Chi guarda ‘Uomini e Donne’ non è stupido, ma c’è una fetta di persone che si rivede in lei, quindi piace. Diversamente, non so quale potrebbe essere il suo vantaggio visto che non fa nemmeno serate”.

Passa poi a commentare il rapporto con Rocco e Manetti non ha certo timore di dire come la pensa sulla situazione amorosa che sta vivendo la sua ex: “È una bellissima rappresentazione teatrale che si sviluppa in vari atti, ma gli interpreti devono essere bravi“, non si ferma qui e definisce Gemma come “una persona molto esperta” e il rapporto con Rocco altalenante “Poi questo signore che la corteggia. Si prendono, si lasciano, ci baciano poi litigano”.

Poi conclude con una frecciata tra l’ironico e il cattivello: “La mia storia era un po’ diversa. A volte mi chiedo a che gioco stiano giocando. L’intimità mancata? Quando si assaggia un tiramisù, non ci si può accontentare di un biscottino“.