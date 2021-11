U&D, Giorgio Manetti racconta la prima notte d’amore con Gemma: "Ecco, questo è per te"

Giorgio Manetti ha rilasciato un’intervista a “FanPage” ed è tornato a parlare della sua storia con Gemma Galgani, rivelando alcuni particolari ancora inediti della prima notte di passione trascorsa insieme. Lontano ormai dal gossip che voleva riportarlo nel parterre di “Uomini e Donne“, Manetti precisa che seppur contattato dalla redazione per un suo commento circa la questione che lo vedeva interessato a Isabella Ricci, il gabbiano fiorentino ha gentilmente declinato l’invito: “Se vuole, può contattarmi tramite social e le rispondo”.

In trasmissione non ha nessuna intenzione di tornare, dopo la decisione presa a causa di un atteggiamento ostile del pubblico e degli opinionisti, soprattutto Gianni Sperti: “Ci manca solo che si metta a dirmi con chi devo prendere un caffè. Stiamo parlando di Gianni Sperti, non è che devo commentare quello che dice. Non ce n’è bisogno. Può dire quello che vuole e credo che non riguardi molto né a me, né a Isabella”.

La prima notte di passione tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Ricorda poi i momenti di forte tensione anche con Gemma Galgani, momenti che però sembra aver lasciato nel passato e dichiara che sarebbe piacevole per lui incontrare la dama e trascorrere del tempo con lei, ma sicuramente senza alcuna intenzione di riallacciare un rapporto sentimentale. A tal proposito vuole precisare cosa sia successo durante la loro prima notte d’amore, smentendo il fatto che tra loro fosse scoppiata la passione dopo pochi istanti dal loro primo incontro.

Intimità tra loro c’è stata durante il terzo incontro, quando si trovavano nell’albergo del gabbiano fiorentino e la mattina successiva ecco come sono andate le cose: “La mattina dopo quella notte insieme, mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a Gemma: “Ecco Gemma, questo è per te”. Un piccolo gesto che lei ha apprezzato”. Senza dubbio la Galgani sarà rimasta folgorata da questo gesto, ma non le è bastato per decidere di uscire con lui dalla trasmissione.

Infine, dichiara di non aver preso bene i ritocchini estetici della Galgani rimanendone deluso, visto come si era sempre posta Gemma nei confronti di chi era ricorso alla chirurgia estetica, in primis con Tina Cipollari con la quale peraltro è rimasto in ottimi rapporti di amicizia, una volta uscito da “Uomini e Donne“.