U&D, Giorgio Manetti punta il dito contro Gemma e dichiara: "Ama prima te stessa!"

Nonostante Giorgio Manetti abbia deciso di abbandonare il parterre del trono Over di Uomini e Donne, in questi mesi ha sempre cercato di commentare, con non poche polemiche, l’atteggiamento e il comportamento di Gemma Galgani nei confronti dei suoi pretendenti e in particolar modo in quello di Rocco Fredella.

A tal proposito, il cavaliere fiorentino ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale Mio dove si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa ripercorrendo gli ormai famosi 8 mesi che li ha visti come coppia chiacchierata del parterre del trono Over e che in parte hanno costretto il Gabbiano ad abbandonare definitivamente il programma condotto da Maria De Filippi.

“Difficile capire cosa stia facendo e se ci sia una strategia dietro i suoi atteggiamenti, credo comunque di no” ha esordito infatti Giorgio Manetti parlando del tira e molla da parte della dama torinese con il cavaliere piacentino. Giorgio, nonostante abbia ammesso spesse volte di non seguire più il parterre del trono Over e la trasmissione di Queen Mary, mette in dubbio anche l’onestà della dama torinese cosa che anche l’opinionista Tina Cipollari ha spesso dubitato.

“È una donna intelligente, ma dopo che sei stata dieci anni in una trasmissione come fai a dire al pubblico, specie alla nostra età, che stai ancora cercando l’amore?”. Giorgio effettivamente non sembra avere parole piacevoli nei confronti della dama tanto da asserire altresì che Gemma nell’arco di tutti questi anni di presenza in trasmissione ha conosciuto centinaia di uomini ma senza risultati.

“L’amore non te lo porta nessuno. Le direi: ama prima te stessa. Credo che dovrebbe rendersi conto che non è più una ventenne. Chi guarda Uomini e Donne non è stupido, però c’è una fetta di persone che si rivede in lei, quindi piace.” ha concluso infatti il Gabbiano. Gemma per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma non è detto che non lo faccia nelle prossime settimane.