U&D : Giorgio Manetti potrebbe tornare da Gemma Galgani, l’indiscrezione

Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono stata una coppia molto discussa nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. I due reduci da una storia d’amore durata 8 mesi hanno poi deciso di intraprendere strade diverse; a tal proposito, Giorgio propose a Gemma di vivere la loro storia al di fuori delle telecamere anche se non era innamorato, tuttavia, la dama torinese decise di troncare la storia poichè per lei senza amore non aveva senso continuare.

Ad oggi l’imprenditore toscano non fa più parte del programma, tuttavia, stando ad un’indiscrezione lanciata da “Il vicolo delle news” c’è la probabilità che il cavaliere possa ritornare in studio per corteggiare la dama.

I rumors che stanno circolando nelle ultime ore infatti, vedono Giorgio lasciare dei like sospetti che hanno fatto meditare ad un suo ripensamento nei confronti di Gemma.

Il gabbiano, così definito ai tempi della sua partecipazione al trono over, ha messo dei like alle persone che hanno definito Gemma come una persona di classe ed unica e come se non bastasse ha messo degli ulterirori like agli utenti che lo invitavano a prendere nuovamente parte al programma di Maria De Filippi.

Dopo il Trono Over di Uomini e Donne l’ex cavaliere ha intrapreso la sua strada nel mondo dell’organizzazione di eventi e non molto tempo fa aveva dichiarato di voler fare l’opinionista in qualche programma televisivo italiano poichè secondo lui la televisione l’aveva dimenticato.

Attualmente Giorgio è a Mosca per presentare un evento legato ai matrimoni e se i suoi like si trattano puramente di coincidenze e semplici apprezzamenti nei confronti della dama non è dato sapere.

La speranza di molti è che il cavaliere possa ritornare nel programma per corteggiare nuovamente Gemma. Tuttavia, i dubbi su un suo ritorno restano ancora poichè Giorgio secondo le sue recenti dichiarazioni è fidanzato con un’imprenditrice 52 enne sua coincittadina.