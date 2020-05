U&D, Giorgio Manetti parla del programma e della gelosia della sua compagna

Tutti abbiamo conosciuto Giorgio Manetti, lo si potrebbe definire il grande amore vissuto da Gemma Galgani negli studi di “Uomini e Donne“, eppure tra loro le cose non sono andate per il verso giusto. Gemma era perdutamente innamorata di Giorgio, mentre Manetti andava con i piedi di piombo e di certo non rinunciava alla corte delle tantissime donne che approdavano in trasmissione per conoscerlo.

Quando Giorgio si disse finalmente pronto a lasciare il programma con Gemma, la Galgani declinò l’invito del “gabbiano” con la motivazione che non se la sentiva di abbandonare il programma “senza amore“. Da quel momento il legame tra i due si è deteriorato e oggi Manetti non fa più parte del talk show, ma è felice accanto a Caterina, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo e con la quale convive già da un po’.

Giorgio è tornato a parlare della trasmissione e, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, ha rivelato di aver continuato a vedere “Uomini e Donne” anche durante la quarantena e dice la sua sui protagonisti in gioco in questo periodo: “Seguo un po’ tutti. Da Veronica a Valentina. Mi piacerebbe commentare tante cose… ma dico solo che il mio passerotto (Tina, ndr) non mi delude mai. E poi c’è Barbara, che è sempre stressata“.

Manetti ha avuto ancora una volta parole dolci nei riguardi di Tina Cipollari, asserendo che la vamp non lo delude mai, forse quanto dichiarato da Manetti potrebbe essere ricondotto al fatto che lui condivide il pensiero di Tina sul conto di Gemma e Nicola. In merito alla Galgani, il “gabbiano” ha espresso la propria opinione sulle sfilate che la dama torinese fa in puntata.

Le sue parole sono state davvero pungenti: “Io non mi presenterei in quello studio con una camicia sbottonata“. Insomma, ancora una volta Giorgio non le ha di certo mandate a dire e, con grande sorpresa, alla domanda se la sua compagna sia o meno gelosa di Gemma, ha risposto: “Preferisco non rispondere…“. La sua non risposta a quest’ultima domanda lascia diversi dubbi.