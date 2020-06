U&D, Giorgio Manetti non crede alla storia tra Gemma e Sirius: "Cosa non si fa per la pagnotta"

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a essere la coppia del momento, la cui relazione ha dovuto fare i conti con le critiche di molti personaggi legati al programma di canale 5. Tra questi spicca il nome di Giorgio Manetti, il quale è tornato a parlare di Gemma Galgani ponendo l’accento sulla sua storia d’amore con il tronista Sirius.

L’imprenditore toscano ha fatto notare di non avere dubbi sul fatto che non possa esistere questa relazione, soprattutto se nata in televisione all’interno di una trasmissione. Manetti non ha usato mezzi termini, definendo il rapporto tra la Galgani e Vivarelli come il semplice frutto di un business, dal quale si deduce una storia creata per attirare l’attenzione del pubblico.

Le critiche dell’imprenditore toscano

Giorgio Manetti al riguardo si è espresso in questi termini nel corso dell’intervista a “Libero”: “Se fosse accaduto lontano dalle telecamere sarebbe normale ma lì, da anni, questa persona cerca l’anima gemella”. L’ex cavaliere di “Uomini e Donne” ha proseguito ribadendo che si tratta di una mossa legata al seguito ottenuto dai giornali che vedono la coppia al centro del gossip.

Il 64enne nato in Toscana ha usato parole precise che non lasciano nulla al caso e rendono evidente il suo pensiero: “Mi verrebbe da dire, cosa non si fa per la pagnotta”. Manetti sostiene che tra Nicola e Gemma non ci sia alcun tipo di interesse legato ai sentimenti amorosi, se non per il business.

Quest’ultima è una parola che sta ricorrendo spesso e mette d’accordo i maggiori detrattori della coppia, sicuri dell’impossibilità della love story. Inoltre Giorgio Manetti ha mosso delle critiche nei confronti di Sirius, accusato di voler ottenere in questo modo la popolarità. In merito a Nicola Vivarelli, l’imprenditore ha affermato: “Per uno che va in tv come lui le telecamere e la popolarità viene da sè”.