U&D, Giorgio Manetti esce allo scoperto: "Cosa c’è tra me e l’ex di Brosio". Un nuovo progetto in tv

Giorgio Manetti ha rotto il silenzio e ha chiarito il tipo di rapporto tra lui e l’ex fidanzata si Paolo Brosio, Marialaura De Vitis. I due, infatti, qualche tempo fa, sono stati pizzicati insieme e sulla rivista di gossip “Novella 2000” sono state pubblicate alcune foto che avrebbe sollevato un vespaio intorno a quella che sembrava essere una nuova coppia.

In effetti, visto e considerato che la giovane 24enne ha detto addio a Brosio la scorsa estate e Manetti ultimamente ha annunciato di aver messo fine alla sua relazione con Caterina, ben presto l’incontro immortalato nelle immagini ha assunto dei contorni rosa e in molti hanno sospettato che ci fosse sotto del tenero.

A parlare ora è proprio l’ex di Gemma Galgani che spegne l’entusiasmo dei fan spiegando a chiare lettere, sulla rivista “Uomini e Donne Magazine” cosa si nasconde dietro a quell’incontro: “Riguarda il mio marchio di moda. E chissà, forse anche la televisione” quindi niente incontri romantici, solo un appuntamento di lavoro che potrebbe decretare il ritorno in tv del gabbiano fiorentino.

Giorgio Manetti spiega il rapporto tra lui e Marialaura De Vitis

Giorgio, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di partecipare ad alcuni reality, tipo “L’Isola dei Famosi” o il “Grande Fratello Vip“. Fino ad ora non si è mai concretizzato nulla, staremo a vedere se davvero sia arrivato il momento giusto per comparire di nuovo davanti alle telecamere di Canale 5, dopo la sua esperienza a “Uomini e Donne” come corteggiatore di Gemma Galgani.

In merito alla paparazzata di “Novella 2000” torna a spiegare: “E’ stata solo una foto” scattata durante una serata in compagnia, quando Manetti e la De Vitis si sono ritrovati in disparte a chiacchierare del più e del meno. “E il fotografo ci ha immortalati per la rivista. Tutto qui”. Questi scatti sono stati poi pubblicati sul settimanale e si vede chiaramente Manetti sussurrare qualcosa all’orecchio di Marialaura, ma anche qui Giorgio ha pronta una spiegazione: “Solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare“.