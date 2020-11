U&D, Giorgio Manetti e le qualità della sua donna ideale: "La pelle per me è molto importante"

Giorgio Manetti e la sua compagna Caterina hanno rilasciato un’intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine” parlando a lungo della loro storia d’amore. Il destino li ha fatti incontrare di nuovo dopo anni di lontananza e ora convivono insieme in una villa immersa nel verde della campagna toscana.

L’ex cavaliere del trono over ha rivelato che Caterina rispecchia in pieno la sua donna ideale, ha tutte le qualità che lui ricerca in una compagna e riescono ad avere un’intesa fisica e mentale assoluta. Manetti ha sempre dichiarato, anche quando sedeva nel parterre maschile del dating show di Maria De Filippi, di dare molta importanza ad alcuni particolari nella conoscenza di una donna: “Io noto tutto, a partire dl modo di camminare, di incrociare le gambe, di parlare” ha precisato sulle pagine della rivista.

Giorgio Manetti e la sua donna ideale

La bellezza per lui non è fondamentale, lo sono invece i suoi modi: “Preferisco magari una donna meno bella, ma con qualcosa di particolare“. E sembra proprio che Manetti abbia trovato in Caterina la sua donna ideale con tutte quelle qualità che per lui sono imprescindibili e che rendono un rapporto stimolante e solido.

A livello fisico c’è un particolare a cui Giorgio dà molta importanza: “La pelle per me è qualcosa di molto importate. La pelle ci ricopre completamente. Bisogna curarla, prendersene cura. Dal viso alle mani, la pulizia personale è una cosa che mi colpisce” e ricorda quando nel programma di Canale 5 per lui scesero donne bellissime che puntualmente rifiutava, questo perché non avevano quelle qualità che per lui sono basilari per iniziare una conoscenza.

Caterina cura molto il suo aspetto fisico ed è sempre impeccabile: “E’ una donna curatissima, sia a livello fisico che gestionale e mentale“, Manetti racconta di aver conosciuto molte belle donne che ricoprivano ruoli molto importante, come manager e imprenditrici, ma non tutte prestavano così tanta attenzione al loro aspetto: “Dall’unghia alla calza mai smagliata, dall’ordine in bagno ai capelli” come invece ha trovato in Caterina e questa perfezione di rispecchia anche nell’anima. Infine, si dichiara favorevole anche alla chirurgia estetica, purché il risultato sia armonioso.