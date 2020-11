U&D, Giorgio Manetti e Caterina raccontano la loro vita insieme: "Ci siamo ritrovati ed è stata magia"

Giorgio Manetti, dopo l’esperienza a “Uomini e Donne” che l’ha visto impegnato nella storia con Gemma Galgani, ha trovato la serenità e la pace accanto alla sua attuale compagna Caterina. L’inarrivabile gabbiano fiorentino ha avuto la possibilità di incontrare stuoli di dame che arrivavano per lui nel dating show di Maria De Filippi, ma con nessuna è scattato il famoso colpo di fulmine.

Uscito dal programma, però, le cose per lui sono cambiate e l’incontro con Caterina ha riacceso una vecchia fiamma d’amore. Lei e Giorgio, infatti, avevano avuto una relazione anni indietro e quando tutto sembrava ormai far parte del passato il destino ha voluto farli incontrare di nuovo: “Quando ci simo ritrovati è stato come se non ci fossimo mai lasciati: ricordavo tutto di lui, i suoi gesti, i suoi movimenti” ha dichiarato Caterina sulle pagine di “Uomini e Donne Magazine”.

Uomini e Donne, le giornate di Giorgio e Caterina

Ora la coppia vive in una villa – che hanno chiamato “Villa Birba” usando il termine che affettuosamente usano tra loro – immersa nel verde dove stanno trascorrendo questo momento di lockdown a contatto con la natura. Giornate fatte di cose semplici, come una ricca colazione, una passeggiata con Bruno, il loro Flat Retrivier, e le mille faccende domestiche che una grande proprietà come la loro richiede quotidianamente.

Il tutto condito con tanto amore e complicità: “Andiamo molto d’accordo, abbiamo due caratteri forti che si incastrano alla perfezione. Lui è una persona corretta e leale. (…) Giorgio è serio, autentico e sincero. Se deve dire una cosa la dice” confessa Caterina, aggiungendo che sono legati da un amore profondo iniziato anni prima, ma che non si è mai sopito del tutto.

Le prossime festività natalizie le trascorreranno nella loro villa che sperano di poter addobbare con tante luci: “E chissà, magari proprio queste decorazioni ci possono aiutare a intravedere la fatidica luce in fondo al tunnel, dopo quest’anno complicato” si augura Giorgio Manetti speranzoso, come tutti noi, in un futuro più roseo.