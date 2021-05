U&D, Giorgio Manetti commenta l’addio di Gemma: "Recita un copione e deve ringraziarmi!"

E’ di pochi giorni fa il gossip che sta tenendo banco tra i fan di “Uomini e Donne” e cioè il possibile addio di Gemma Galgani alla trasmissione. Una notizia non ancora confermata ma che già ha creato scompiglio visto e considerato quanto la dama torinese sia diventata negli ultimi anni il pilastro portante del dating show di Maria De Filippi.

A dare il suo personale punto di vista, è stato chiamato anche Giorgio Manetti e così sulle pagine del settimanale “Nuovo Tv” ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito. Il gabbiano fiorentino non ha nascosto la sua reticenza nel credere a queste voci, considerando il fatto che un personaggio come la Galgani sia di fondamentale importanza ormai per la trasmissione. Nonostante ciò, non manca di lanciare alcune frecciatine infuocate alla sua ex fiamma.

Le parole di Giorgio Manetti

Manetti ricorda che gran parte della popolarità raggiunta, Gemma la deve proprio a lui: “Prima di conoscere me non era così famosa. La mia popolarità me la sono creata da me e l’ho dimostrato una volta uscito dal programma” ha precisato il toscano che attualmente si sta vivendo la sua bella storia d’amore con Caterina con la quale convive ormai da tempo.

Non si ferma di certo qui e continua dichiarando che la redazione di “Uomini e Donne“, insieme alla stessa De Filippi, difficilmente si farà scappare un personaggio così seguito: “A Maria De Filippi conviene tenerla lì” facendo riferimento agli ascolti che premiano sempre le puntate che vedono protagoniste le vicende amorose della dama di Torino.

Non è solo questo a rendere dubbioso Manetti circa l’addio della Galgani, ma soprattutto il fatto che Gemma ormai sia legata indissolubilmente alla trasmissione: “Gemma vive esclusivamente per Uomini e donne. Ripete sempre le stesse cose” insinuando che segua un copione prestabilito che le consente sempre di catalizzare l’attenzione su di sé.