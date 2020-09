U&D, Giorgio Manetti commenta il lifting fatto da Gemma e lancia una stoccata sulla fine della storia con Sirius

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è ufficialmente ricominciata, anche se solo a partire da lunedì 7 settembre potremo vedere nuovamente, sul piccolo schermo, le gesta di cavalieri, dame, corteggiatori e tronisti. Al momento però due registrazioni sono state effettuate e dalle anticipazioni emerse, si apprende che è già accaduto di tutto.

La novità principale è che Gemma ha fatto il lifting. La dama torinese si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica, per conferire un aspetto più ringiovanito al suo volto. Quando la notizia è emersa e ancora adesso, sui vari social non si fa altro che parlare del ritocchino fatto dalla Galgani. Al momento però la dama torinese non è apparsa pubblicamente, perché solo lunedì 7 settembre scopriremo l’esito dell’intervento.

Tra i tanti che hanno commentato la questione, vi è stato anche Giorgio Manetti, ex volto di “Uomini e Donne” e grande amore proprio di Gemma. Manetti, ha dichiarato: “I ritocchi (presunti) di Gemma? Staremo a vedere alla prima puntata“. Insomma, la curiosità cresce intorno a Gemma e ai risultati del lifting fatto.

Di certo, non poteva mancare una stoccata da parte di Giorgio, anche sulla fine della storia tra la Galgani e Nicola Vivarelli. Tra i due intercorrono ben 44 anni di differenza e dopo un coinvolgimento da parte della dama torinese, quest’ultima durante l’estate ha dato il due di picche al suo baby corteggiatore. Durante la registrazione della prima puntata del talk show, vi è stato un confronto tra i due e pare che abbiano messo definitivamente la parola fine alla loro relazione.

Il gabbiano, ha commentato la vicenda: “E’ un film già visto. Sono le stesse scene, ormai, da dieci anni“. Giorgio, non ha mai approvato la relazione tra Gemma e Nicola e nelle diverse interviste rilasciate, si è sempre schierato dalla parte di coloro che non credevano nella buona riuscita di questa storia, considerando eccessiva la differenza di età.

Manetti si è anche lasciato andare ad una considerazione sulla rivalità tra Gemma e Valentina: “E’ anche questo un copione. Se devi ripetere sempre le stesse cose diventa un po’ ripetitivo. L’amore impossibile trovarlo dopo 10 anni. Quando ero in quello studio non recitavo, ero me stesso. Portavo una filosofia di vita mia. Forse ho lasciato un segno nel pubblico che mi seguiva“.

Insomma, Giorgio ha attaccato ancora una volta Gemma, parlando di copione, di scene ripetute, di film già visto e non credendo al fatto che sia in tv, dopo 10 anni, a cercare ancora l’amore. Manetti, dal canto suo ha intrapreso una strada diversa e da qualche anno vive una storia d’amore con Caterina, una donna che è lontana dal mondo dello spettacolo.