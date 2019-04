U&D, Giorgia Lucini attacca Andrea Damante e Giulia De Lellis: "Si somigliano!"

Giorgia Lucini, ex tronista di “Uomini e Donne“, da poche settimane diventata mamma per la prima volta, ha rilasciato un’intervista nel programma Radio Radio dal titolo “Non succederà più”. Una chiacchierata radiofonica nella quale la fashion blogger ha potuto anche tirare una frecciatina bella e buona al suo ex fidanzato Andrea Damante.

Secondo l’ex tronista infatti, il Dama di fondo è sicuramente una persona buona ma è anche molto preso da sé stesso. Oggi Andrea sembra essere ritornato a tutti gli effetti con Giulia De Lellis ed è, forse, cambiato da quando frequentava Giorgia. “Io gli tiravo fuori un lato, magari un’altra ragazza gli tira fuori altre caratteristiche”, ha infatti chiosato la Lucini.

Giorgia, però, ha voluto altresì sottolineare che quando i due stavano insieme, lui non se lo filava nessuno mentre oggi, con due milioni di followers e con tutte le ragazzine che gli vanno dietro, è diventato famoso ed è dunque plausibile che si sia montato un po’ la testa. In molti però non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza tra Giorgia e Giulia ma, dal momento che la Lucini è del 1992, quest’ultima tiene a precisare che, al massimo, è Giulia che le somiglia.

La Lucini ha inoltre voluto esprimere un suo punto di vista sulla storia tra Andrea e Giulia, dichiarando che a suo avviso entrambi sono interessati a farsi vedere perchè ad entrambi piace molto stare in tv. A Giorgia non è piaciuta per niente la sceneggiata da parte di Giulia quando stava nella casa del GF, in quanto se avesse voluto stare con il suo fidanzato avrebbe benissimo potuto rifiutare la proposta da parte di Ilary Blasi.

“Detto ciò, però, mi piacciono insieme. Si somigliano” ha concluso Giorgia, che ora vuole solo dedicarsi al piccolo Riccardo in compagnia del suo nuovo compagno Federico e magari coronare anche il suo sogno di sposarsi presto. A tal proposito sostiene che non è la loro giovane età a spaventarli, ma il fatto che “il mio fidanzato dice che sono una rompi…. e che mi sposerà quando riuscirò a stare buona almeno tre mesi”.