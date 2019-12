U&D, Ginevra Pisani pubblica una foto con il suo ex Claudio D’Angelo in occasione del loro anniversario

Cosa ne pensa l’autore

Petra Ambrosini - Dalle parole di Ginevra si evince come l'ex corteggiatrice riservi ancora per Claudio parole piene d'affetto e stima. Bisognerebbe sapere se Claudio, vista la decisione di Ginevra di concludere definitivamente la loro relazione durata oltre tre anni, condivida quanto detto dalla giovane napoletana. Sicuramente pubblicare una foto con l'ex fidanzato non è un gesto da tutti.