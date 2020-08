U&D, Gianni Sperti parte per le vacanze e lancia un nuovo progetto: "L’altra Sardegna"

Gianni Sperti ha raggiunto la meravigliosa terra di Sardegna per trascorrere il periodo di vacanza, in attesa che arrivi settembre e inizi di nuovo “Uomini e Donne” di Maria De Filippi che lo vede impegnato come opinionista insieme alla sua inseparabile compagna di avventura, Tina Cipollari.

Anche in questo momento lontano dalle telecamere, Sperti non spezza il filo che lo unisce ai suoi affezionati followers e li tiene sempre informati e aggiornati sui suoi movimenti postando Storie su Instagram. Ed è proprio su questo affollatissimo social che a breve partirà un nuovo progetto che ha chiamato “L’Altra Sardegna”.

Gianni Sperti e il nuovo progetto su Instagram

“Sono stato molte volte in Sardegna, ma questa volta ho preferito fare un viaggio tradizionale, alla scoperta della cultura sarda“, scrive Sperti per iniziare a spiegare ai suoi fan cosa gli frulla in testa. Poi continua raccontando che al suo arrivo a Cagliari ha incontrato il fotografo Simone Pilia che è rimasto entusiasta del suo progetto e si è imbarcato con lui in questa nuova avventura: “Essendo lui stesso sardo e molto legato alle tradizioni“, precisa Gianni.

Sul proprio profilo Instagram, quindi, Sperti pubblicherà alcuni scatti che vogliono trasmettere il senso della tradizione e delle usanze della Sardegna: “Noi siamo andati a sentire i suoi profumi e suoi sapori“, ha scritto orgoglioso Sperti per rendere l’idea di quel viaggio virtuale che promette di far fare ai suoi followers, anche a quelli lontani dalla quella terra meravigliosa. Un tour, come lui stesso spiega, che vuole far conoscere l’entroterra sardo meno conosciuto dal turismo “rispetto alle splendide coste, agli Yatch e ai vari personaggi con ville da sogno“.

Sicuramente in molti apprezzeranno questa iniziativa di Sperti che dimostra di voler rimanere in contatto il più possibile con il suo pubblico che aspetta di vederlo di nuovo alle prese con le varie storie di dame, cavalieri e tronisti a “Uomini e Donne”.