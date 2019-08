U&D, Gianni Sperti parla dell’astio tra Tina e Gemma Galgani. L’affondo contro la Cipollari: "E’ pericolosa"

Qualche settimana ancora all’inizio della nuova stagione del dating show targato Mediaset “Uomini e Donne“, condotto dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, e già proliferano i rumors sui nomi dei nuovi tronisti, ma anche del futuro dei protgonisti del Trono dedicato agli over, tra riconferme e clamorose uscite.

Sono in tanti a domandarsi come sia finita la frequentazione tra la veterana del programma, Gemma Galgani, ed il suo ultimo corteggiatore, il cavaliere Mario, l’unico che se non le ha fatto venire le farfalle allo stomaco com’è stato in precedenza per Giorgio Manetti, almeno ha assicurato dei momenti di romanticismo alla dama, che così ha dimenticato i duri colpi incassati nel corso degli ultimi mesi a causa di Rocco Fredella, Stefano Pastore e Fabrizio Cilli.

La verità su Tina e Gemma

Da mesi Gemma appare sui social da sola, eccezion fatta per gli scatti con l’amica di sempre Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri, e di Giulia De Lellis, con cui sta registrando un programma inedito, prodotto da WittyTv; se Gemma è quindi rimasta single, la sua presenza al Trono Over è quindi assicurata, così come saranno assicurate anche le gag di cui è vittima, non sempre piacevoli e al limite del mobbing, con l’opinionista Tina Cipollari.

Ed è proprio su quest’argomento che ha voluto dire la sua l’altro opinionista della trasmissione, Gianni Sperti, sulle pagine del giornale dedicato al programma, Uomini e Donne magazine, dove si legge: “Garantisco che l’astio tra Gemma e Tina è autentico a tal punto che dietro le quinte vengono separate e controllate dalla sicurezza“.

Rimarranno dunque sorpresi i tanti spettatori che fino ad oggi avevano ritenuto i siparietti tra le due frutto di una messinscena per vivacizzare momenti lenti, per non dire morti, delle puntate. Gianni poi spara a zero contro la sua collega opinionista dicendo: “Tina Cipollari è pericolosa!“; infatti molto spesso Maria De Filippi si alza dal suo gradino per contenere l’irruenza di Tina e difendere la Galgani, frapponendosi tra loro.

Se da un lato Sperti tira una frecciatina a Tina, dall’altra lancia un monito alle coppie, perché annuncia massima severità e tolleranza zero nei confronti di chi finge in trasmissione, e vanno lì solo per business. Il programma non ha un copione già scritto, questo è ciò che tiene a sottolineare Gianni, perché loro sono in tv così come sono anche nella vita di tutti i giorni.