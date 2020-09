U&D, Gianni Sperti parla della chirurgia estetica e svela la verità sui presunti ritocchini fatti

A “Uomini e Donne” in questo periodo, l’argomento caldo è la chirurgia estetica. Da quando Gemma Galgani ha deciso di farne uso, sottoponendosi al lifting, non si fa altro che parlare di ciò. Difatti, la dama torinese ha dato il via a questa nuova stagione mostrando un nuovo volto, un volto che in realtà è quello di sempre, ma solo con qualche ruga in meno.

Naturalmente la scelta della Galani ha diviso e se da un lato vi è chi non ha fatto altro che criticarla, dall’altro invece c’è chi ha apprezzato il risultato che Gemma ha ottenuto. Tra i fautori vi è Gianni Sperti, noto opinionista della trasmissione. In un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, Gianni ha parlato proprio della chirurgia estetica.

Sperti, ha dapprima commentato la scelta della Galgani e poi ha toccato la questione virando sul personale. Difatti, anche lui viene spesso criticato per essere ricorso, presumibilmente, alla chirurgia estetica. L’opinionista, ne ha approfittato per svelare finalmente la verità sulla sua persona e chiarire una volta per tutte la faccenda.

Gianni, ha esordito dicendo di essere favorevole ai ritocchini, ma è anche consapevole che questa sua asserzione provocherà la reazione negativa di molti. Difatti ha ammesso di essersi abituato negli anni, alle numerose critiche gratuite che si ritrova a leggere. Sperti ha ammesso di essere ricorso, in passato, alla chirurgia estetica e di aver fatto qualche ritocchino.

“Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno“, ha confessato Gianni. L’opinionista ha confermato di essersi ritoccato il viso. Si definisce una persona che ama cambiare continuamente il suo look, difatti questa estate si è tinto i capelli rendendoli biondi.

A proposito di Gemma, Sperti ha dichiarato: “Sta proprio bene“. L’opinionista si è poi complimentato con il professor Gasparotti e con tutto il suo entourage, per il lavoro svolto sulla Galgani. Dunque, Gianni Sperti ha gradito la scelta fatta da Gemma e ha ammesso di aver fatto anche lui, ricorso alla chirurgia estetica.