U&D, Gianni Sperti: il rapporto con Tina dietro alle quinte e la frecciata sull’addio della Galgani

Gianni Sperti si è raccontato a lungo sulla rivista “Uomini e Donne Magazine“, parlando anche della collega storica Tina Cipollari. In alcune registrazioni la Cipollari è stata assente dallo studio e Sperti ha sofferto molto per questa mancanza, anche se si sono sentiti molto spesso telefonicamente.

“Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime“, racconta Sperti ricordando che i loro scontri davanti alle telecamere, quando spesso sono in disaccordo nel commentare le varie dinamiche dei cavalieri e delle dame, diventano un lontano ricordo nella vita di tutti i giorni. Dietro le quinte, poi, l’esplosiva opinionista è solita rubargli la merenda, ma questo gesto è visto da Gianni come una dimostrazione di quanta simpatica sintonia ci sia tra loro.

Gianni Sperti dice la sua su “Uomini e Donne”

Questa edizione di “Uomini e Donne” secondo Sperti, è carente di cavalieri in cerca del vero amore, ma la maggior parte sembra essere solo alla ricerca della visibilità. Anche Luca Cenerelli lo ha molto deluso, presentatosi come un uomo di grande spessore, dopo la sua conoscenza con Elisabetta, agli occhi di Gianni ha perso molte delle qualità che inizialmente sembrava avere e lo definisce “un cantastorie” che ha continuato la sua frequentazione con la dama solo per “mantenere una storia più o meno interessante da raccontare”.

Ha un’opinione molto positiva, invece, della dama Isabella che vede come l’antagonista di Gemma Galgani, ma con una fondamentale differenza: “Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto”. Felice inoltre per il ritorno di Ida Platano e per la sua ritrovata serenità ed è sicuro che la dama non deciderà di iniziare di nuovo una frequentazione con Armando Incarnato che, a suo dire, potrebbe causarle nuovi problemi.

Attualmente Sperti è single e racconta di aver preso una sbandata tempo indietro che, col tempo, è riuscito a superare. Al momento quindi non sembra aver trovato la sua anima gemella. Infine chiude l’intervista dichiarando quanto sia difficile per lui immaginare come potrebbe essere il dating show di Maria De Filippi tra una decina di anni e lancia una frecciatina a Gemma Galgani: “Ma sono quasi certo che Gemma sarà ancora con noi” chiudendo una volta per tutte le illazioni degli ultimi giorni che davano per probabile un addio della dama torinese alla trasmissione.