U&D, Gianni Sperti cambia look e rivela: "Voglio cancellare un passato scomodo"

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Che dire? Si rimane un po' basiti davanti a cambiamenti tanto radicali. Sicuramente basterà abituarsi un po' e tutto tornerà normale. Intanto in molti saranno curiosi di sapere se questo nuovo look sarà mantenuto anche a settembre e si immaginano i commenti della sua socia, Tina Cipollari, che non si risparmierà per niente, con battute e quant'altro.