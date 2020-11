"U&D", Gianni Sperti a ruota libera contro una dama del Trono Over

Un’intervista a due fronti per Gianni Sperti: da una parte infatti il famoso opinionista di “Uomini e Donne” rivela quelli che sono i suoi sentimenti nel periodo post Covid, le sue paure e i suoi timori, soprattutto quando si parla del futuro. Dall’altra invece l’uomo cambia completamente tematica, affrontando un aspetto che riguarda una dama del Trono Over, ovvero Aurora Tropea.

Nell’intervista concessa al magazine di “Uomini e donne”, Sperti confessa che la Tropea è una dama che proprio non gli va a genio, tanto che quando si inizia a parlare di lei diventa un fiume in piena, criticando soprattutto quelli che sono i suoi modi di fare. Gianni infatti critica anche le parole che Aurora ha espresso nei suoi confronti.

L’opinionista aggiunge che la donna non è per nulla autentica e che alla base del suo comportamento si cela unicamente del finto perbenismo: “Non la sento vera, penso abbia un atteggiamento di superiorità, secondo me infondato, e trovo lo faccia in maniera non autentica“.

Gianni affonda i suoi colpi senza risparmiarsi, affermando che la dama cerca unicamente il modo di diventare un personaggio pubblico famoso, magari emulando proprio la Galgani. Sperti aggiunge: “Sono convinto che si prepari tutto prima della puntata perché alcune sue risposte esulano dal contesto della discussione, sono fuori luogo“.

Insomma sembra che per l’opinionista la dama sia unicamente mossa dalla voglia di diventare famosa, attuando dunque un finto perbenismo, accompagnato da vittimismo, istigando la lite per aumentare le discussioni e le critiche. Il collega di Tina Cipollari afferma che a lui di solito basta guardare le persone negli occhi per capirle, aggiungendo: “Lei è sempre sfuggente, lancia la bomba senza guardarmi mai“.

In ultimo Sperti aggiunge di sentirsi usato unicamente per gli scopi di Aurora: “È tutto premeditato. Sono quasi certo che abbia capito come mettersi al centro dell’attenzione: lei mi usa, praticamente, per i suoi scopi“. Come reagirà la dama? Risponderà alle accuse dell’opinionista o lascerà correre?