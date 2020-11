U&D, Germano Avolio attacca la redazione: "Hanno accusato me per far uscire pulita la figura di Valentina"

Germano Avolio ha partecipato di recente al trono over di “Uomini e Donne“. Il cavaliere si è pericolosamente avvicinato alla dama Valentina Autiero, tanto che ad un certo punto i due hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. In realtà quando l’ipotesi di uscire si è fatta più concreta, Germano ha iniziato a vacillare un po’ mettendo in dubbio i sentimenti provati per la Autiero.

Alla fine però i due sono andati via, salvo poi tornare dopo un mese e raccontare che la storia non è mai decollata. Valentina ha dichiarato che Avolio chattava con altre ragazze, invitandole a corteggiarlo. Il cavaliere, durante il loro ritorno in studio è stato parecchio messo in difficoltà, tanto che nonostante la sua voglia di rimanere è stato elegantemente cacciato via da Maria De Filippi.

Adesso però Germano ha rotto il silenzio e ha raccontato la sua verità, quella verità che a “Uomini e Donne” non è riuscito a raccontare. Secondo il racconto di Avolio, lui ha avuto come unica colpa quella di frequentare la Autiero, un personaggio che viene tantissimo protetto da tutti. Andando con ordine, intervistato da Francisco su Instagram, Germano ha raccontato alcuni retroscena intimi in marito alla sua frequentazione con Valentina e ha pure lanciato una bella stoccata alla redazione.

“Abbiamo fatto tutto ciò che fanno due coppie normalmente, abbiamo cenato con i suoi amici, ha conosciuto tutti i miei 7 fratelli. A lei ha dato fastidio il modo forzato in cui noi siamo usciti perché lei voleva un’uscita più consona per quella che era la sua immagine li dentro. La motivazione della nostra rottura sono stati i litigi“, ha dichiarato Germano.

Insomma, Valentina voleva un’uscita diversa, un’uscita consona al suo percorso in trasmissione, un percorso che è durato ben 6 anni. “Non è scattato l’amore da parte mia, il sentimento. Si siamo stati a letto insieme“, ha poi aggiunto l’ex cavaliere. Inoltre, Germano ha poi lanciato una frecciatina alla redazione di “Uomini e Donne”. Secondo Avolio, la redazione avrebbe rimaneggiato prove a suo carico, con l’intento di far uscire pulita la figura di Valentina.