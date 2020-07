U&D, Gemma sulla crisi tra Ida e Riccardo: "Non posso parlare di colpe da imputare"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ancora una volta in crisi. I due protagonisti del trono over di “Uomini e Donne“, dopo aver trascorso insieme la quarantena e soprattutto dopo che le cose sembravano finalmente procedere per il verso giusto, sono nuovamente ai ferri corti e questa volta, a confermare il tutto, ci ha pensato proprio Ida.

La notizia era nell’aria già da un po’ e se Riccardo è completamente sparito dai social, la Platano ha postato delle storie Instagram malinconiche, che lasciavano trasparire la problematica di coppia. Difatti Guarnieri, dopo essere stato per circa due mesi a Brescia, a casa di Ida, è tornato nella sua Taranto senza più far ritorno dalla sua amata e così da maggio, i due non appaiono più insieme.

Ida però è uscita allo scoperto e attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, non solo ha confermato la crisi con Riccardo, ma ne ha anche spiegato i motivi, motivi riconducibili alla mancanza di certezze da parte di Guarnieri e che la Platano ha sempre lamentato. Se l’ex cavaliere al momento tace, chi è intervenuto per dire la sua sulla faccenda è stata Gemma Galgani.

La Galgani è una grande amica di Ida, le due difatti si sono conosciute a “Uomini e Donne” dando vita ad un rapporto solido e di affetto che è cresciuto sempre più. A tal proposito, la dama torinese ha asserito: “Non mi sono mai sentita di dare a Ida dei consigli che potrebbero contrastare con la sua natura, perché ognuno di noi ha un modo tutto suo di vivere una relazione. Ritengo che, in questi casi, l’aiuto di un’amica sia semplicemente esserci“.

Gemma ha poi proseguito: “Non posso dire se nella storia tra Ida e Riccardo i problemi nascano solo da differenze caratteriali perché conosco Riccardo davvero in modo molto superficiale. Sicuramente hanno due caratteri molto importanti. Non posso parlare di colpe da imputare a Ida o Riccardo. L’unica cosa di cui sono certa è che l’amore può tutto!“.

Insomma la Galgani si è mantenuta sul vago e per quanto sia amica di Ida non ha patteggiato per lei scagliandosi contro Riccardo per partito preso. La dama torinese ha cercato di essere neutrale, ammettendo di conoscere poco Riccardo e aggiungendo però che infondo l’amore quando c’è, può tutto.