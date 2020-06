U&D, Gemma sul conto di Sammy Hassan: "Mi ricorda Giorgio Manetti"

Durante l’emergenza Coronavirus in Italia, anche la televisione ha subito un lungo e brusco stop. Per la precisione vi sono state svariate trasmissioni che hanno dovuto fare i conti con il mostro letale e invisibile che ha messo in ginocchio tutto lo stivale e così anche Maria De Filippi si è ritrovata a reinventare una delle sue trasmissioni di punta: “Uomini e Donne“.

E’ stata data la possibilità alla dama Gemma Galgani e alla tronista Giovanna Abate, di conoscere nuovi pretendenti attraverso la formula della chat. Tale modalità ha dato anche a Gemma e Giovanna la possibilità di conoscersi e stringere un’amicizia e non solo, abbiamo avuto la possibilità di continuare a vederle insieme in televisione, grazie alla fusione di trono classico e over.

Alla fine del suo percorso, la Abate ha scelto Sammy Hassan e adesso la dama torinese ha commentato il trono della sua amica, esprimendo il proprio parere sia su Sammy che su Davide Basolo, la non scelta. Le parole della Galgani, sono state: “Avevo capito che Giovanna avrebbe scelto Sammy. Io provo simpatia per Sammy, mi ricorda tanto Giorgio Manetti, come tipo di carattere: è un uomo in grado di far tribolare una donna. In loro vedo me e Giorgio anche in questa storia a distanza“.

La dama torinese ha poi proseguito esprimendo la sua sul conto dell’altro corteggiatore, Davide: “Sono per giocare a carte scoperte in amore mentre Davide aveva il vantaggio di indossare una maschera e quindi di poter stuzzicare la curiosità di Giovanna. Davide, secondo me, ha tenuto la maschera per troppo tempo“.

Insomma, la Galgani si è detta felice per la scelta di Giovanna e soprattutto di vederla serena insieme a Sammy, l’uomo che tutti avevano compreso da un pezzo, che avrebbe scelto. Tra le due donne è nata una bella amicizia e un sincero sentimento di affetto, che le ha portate ad una collaborazione, come entrambe hanno anticipato, con il magazine di “Uomini e Donne”.