U&D, Gemma Galgani vicina a Teresa dopo il rifiuto da parte di Andrea Dal Corso

Teresa Langella solamente ieri 20 febbraio 2019 è riuscita a rompere finalmente il silenzio dopo il rifiuto ricevuto dal corteggiatore Andrea Dal Corso. Il pubblico di Uomini e Donne non si aspettava di certo un comportamento del genere da parte dell’imprenditore veneto ma speravano almento in una frequentazione tra i due al di fuori delle telecamere.

Andrea invece, oltre a non essersi presentato alla scelta ha anche dichiarato di essersi accorto di nutrire dei sentimenti molto diversi rispetto a quelli provati dalla stessa Teresa. Inutile dire che immediatamente dopo la puntata andata in onda lo scorso venerdì 15 febbraio 2019, molti utenti e telespettatori si sono riversati sul profilo Instagram del giovane per criticarlo e commentare negativamente il suo comportamento.

A dire la sua sulla scelta effettuata da Teresa è stata anche Gemma Galgani che proprio durante Uomini e Donne – La scelta è stata in parte la consigliera personale della tronista napoletana. Addirittura, durante uno sfogo l’abbiamo vista consolare la stessa Teresa, in lacrime, accennando nuovamente alla sua love story mai dimenticata con il “gabbiano” Giorgio Manetti.

Tramite il suo profilo Instagram, la dama torinese ha svelato di aver sperato in un lieto fine diverso per Teresa tanto da asserire “Avrei voluto potessero esserci solo sogni belli, con il colore dell’amore… Teresa!”. Purtroppo però la tronista napoletana ha ricevuto un “no” dal suo Andrea e giovedì 21 febbraio 2019, come rivelato anche dal blog Vicolo Delle News, ci sarà il faccia a faccia tra i protagonisti del trono appena concluso.

Sicuramente la Langella ha dato tutta se stessa facendo un bellissimo trono e del resto anche Gemma Galgani ha sempre dato tantissimo alla trasmissione di Maria De Filippi aspettando il suo principe azzurro con il quale abbandonare una volta per tutte il trono Over. Entrambe hanno ricevuto delle delusioni che solamente il tempo potrà lenire.