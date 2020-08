U&D, Gemma Galgani torna a parlare dopo mesi di silenzio: "Credo ancora in qualcosa"

La dama più famosa della televisione italiana, Gemma Galgani, ha finalmente rotto il silenzio ed è tornata sui social. Ricordiamo che Gemma è ormai presenza fissa e costante nel trono over di “Uomini e Donne”. Sempre alla ricerca dell’amore vero e delle emozioni, la Galgani ha concluso l’ultima stagione del talk show in un mare di polemiche e accuse.

Motivo d’acredine è stata la sua frequentazione con il giovane Nicola Vivarelli. Nicola era approdato in trasmissione con l’intento di corteggiare la dama torinese, quest’ultima si è sempre mostrata interessata, ma tra loro intercorrono 44 anni di differenza. Il pubblico, così come il popolo del web è subito esploso e le accuse ad indirizzo dei due non sono di certo mancate.

A Vivarelli è stato detto di essere in trasmissione solo per visibilità, mentre a Gemma che non doveva accettare la corte di un ragazzo così giovane. Spente le luci dei riflettori, a causa della pausa estiva di “Uomini e Donne”, sembrerebbe che i detrattori avessero ragione e la conoscenza tra Gemma e Nicola non è continuata. Dopo essere stati paparazzati a Roma a fine giugno, della coppia insieme si sono perse le tracce.

Nicola ha ammesso la crisi, confessando che la Galgani ha rifiutato tutti gli inviti del giovane a trascorrere un po’ di tempo insieme. Vivarelli si è detto dispiaciuto per tutto quanto e che Gemma gli manca. La dama torinese, dal canto suo, è sprofondata in un silenzio totale. La Galgani è sparita dai social senza lasciare alcun tipo di traccia.

Non ha proferito parola sulla fine della frequentazione con Vivarelli – molto probabilmente si esprimerà direttamente a “Uomini e Donne” dato che la nuova stagione sta per ripartire – né si è espressa su altri argomenti. Adesso però Gemma ha finalmente rotto il silenzio e per la notte di San Lorenzo è tornata sui social, lasciando un romantico e dolce post sul suo profilo Instagram.

Le parole di Gemma, sono state: “Ricordiamo insieme una bellissima frase di Bob Marley: Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa“. Insomma la Galgani è tornata a parlare di amore e sentimenti, ma nessun accenno ha fatto alla sua relazione con Sirius.

La dama ha però risposto ad un commento poco carino nei suoi riguardi. Difatti, a detta dell’utente Gemma farebbe pena e così la Galgani ha risposto per le rime: “Ma la pena la lascerei per le persone che soffrono non a caso, la notte di San Lorenzo. Una notte piena di speranza e desideri per tutti, ma per me con un valore aggiunto e specialissimo, rispetto a tante altre“.

Intanto cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne”, stagione che già si preannuncia scoppiettante. Senza ombra di dubbio assisteremo alla resa dei conti tra Gemma e Nicola e finalmente conosceremo la versione dei fatti della Galgani. Non resta che attendere la messa in onda della prima puntata, che con ogni probabilità avverrà lunedì 14 settembre.