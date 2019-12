U&D, Gemma Galgani replica all’attacco di Giorgio Manetti: "Facile pontificare sulla vita altrui"

Giorgio Manetti, ex protagonista del parterre maschile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“, ha rilasciato qualche settimana fa un’intervista al magazine dedicato interamente alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, commettando gli ultimi sviluppi amorosi della sua ex, Gemma Galgani, che per il momento vive un momento di serenità insieme al nuovo corteggiatore, Juan Luis, che per fascino e bellezza è stato paragonato al fiorentino.

Giorgio lanciò nel corso dell’intervista una frecciatina a Gemma, dicendo che in fin dei conti stare da soli non è la fine del mondo. Parole che fino ad oggi non avevano trovato risposta da parte della torinese, che invece ha spiazzato tutti, riprendendo l’argomento in occasione della sua recente intervista al celebre magazine dedicato alla trasmissione.

La replica di Gemma alle parole di Giorgio

Gemma Galgani ormai non se ne tiene più una e quindi ha replicato alla frecciatina di Giorgio con queste parole: “E’ facile pontificare ed esprimere valutazioni e consigli sulla vita degli altri” – quindi ha aggiunto – “Diverso è quando si tratta della propria vita“. La protagonista del parterre femminile ha poi aggiunto che stare soli può anche essere una cosa complicata, tanto da suscitare ansia ed insicurezza in chi soffre di solitudine.

La necessità di voler vivere in coppia può avere per Gemma un’infinità di motivazioni; magari questa necessità nasce dal fatto di aver avuto una famiglia molto unita oppure si è vissuto un trauma come quello dell’abbandono. o semplicemente non si riesce ad apprezzare il piacere della propria compagnia.

Gemma afferma con assoluta certezza di aver imparato a star sola, quindi sente di essere indipendente per diversi aspetti. Nonostante tutto ciò, però la Galgani deve ammettere che la possibilità di poter condividere i problemi con un’altra persona, porta inevitabilmente ad alleggerire il peso di quel fardello.

“So convivere con me stessa, ma credo che non ci sia nulla di sbagliato nell’ambire ad avere un compagno” – prosegue la Galgani per poi precisare che non ci si deve accontentare di un compagno qualsiasi, ma come dice lei: “Vorrei qualcuno da amare“. Gemma poi ha ricordato il fatto che c’è differenza tra l’essere soli e il sentirsi tali.

La sensazione di sentirsi sola è una cosa che purtroppo la Galgani in quest’ultimo periodo percepisce molto, chissà se questo non sia un riferimento a come sta andando la sua storia con Juan Luis Ciano, che sembra vedere molto poco, a causa della distanza – lui vive a Napoli, lei a Torino – ma forse non solo per questo.