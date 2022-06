U&D, Gemma Galgani pronta a rifarsi il naso. Tina affonda: "Vai direttamente a…"

Ascolta questo articolo

Sembra proprio che in estate a Gemma Galgani, la dama più famosa del trono over di “Uomini e Donne“, arrivi una strana voglia di cambiamento. Due anni fa si era sottoposta ad un intervento di ortodonzia, ottenendo un sorriso nuovo di zecca, mentre l’anno scorso era toccato al seno, al viso – con un lifting – e alle labbra.

Il 2022 a quanto pare segnerà l’arrivo di un naso tutto nuovo, così come ha ipotizzato il settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti. Al momento è solo un’ipotesi va precisato, ma alcune voci insistenti sembrano dare la notizia per certa e confermare l’imminente intervento della Galgani.

Questo, però, andrebbe a cozzare con ciò che ha sempre affermato la dama torinese e cioè di non voler snaturare il suo viso con un naso che non è il suo. Ma come si dice? Solo gli stupidi non cambiano idea e la Galgani potrebbe davvero ripensarci, optando per un definitivo cambio di immagine.

Sicuramente il naso di Gemma è un naso importante e tanti utenti quando si è sottoposta al lifting al viso, le avevano consigliato di sottoporsi ad una rinoplastica, proprio allora lei aveva dichiarato che non lo avrebbe mai fatto per non rinunciare ad un particolare che la rendeva unica.

Gemma pensa ad un intervento al naso e Tina l’asfalta

Secondo “Nuovo” invece le cose sembrerebbero decise, tanto che in copertina è stato azzardato un fotoritocco che vede Gemma con un ipotetico naso post operazione. Pubblicata l’immagine anche su Instagram, il direttore della rivista ha ottenuto tantissimi commenti, uno spicca su tutti: quello di Tina Cipollari.

La tentazione per lei è stata troppo forte e ha dovuto cedere commentando l’immagine della sua acerrima nemica: “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella”. Se davvero Gemma dovesse sottoporsi all’intervento, a Settembre ne potremo sentire delle belle. Sembra proprio che Tina stia affilando la lingua per accogliere la sua dama “preferita” con tutti gli onori del caso.