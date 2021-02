U&D, Gemma Galgani parla del suo uomo ideale e aggiunge: "Sono la dimostrazione che l’amore non ha rughe"

Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, dove ha parlato sia del suo percorso a “Uomini e Donne“, sia dei giovani tronisti che, per via del nuovo format che ha fuso insieme il trono over e quello classico, ha potuto conoscere da vicino.

Impossibile poi per la Galgani non affrontare l’argomento “uomo ideale“, infatti la dama presente ormai da anni nel dating show di Maria De Filippi è sempre alla ricerca dell’amore e di quelle emozioni non ancora trovate. A tal proposito, rivela la caratteristica fondamentale che il suo futuro compagno deve avere necessariamente.

L’uomo ideale per Gemma Galgani

“Ho la sfortuna di incrociare nel mio cammino uomini molto diversi tra loro, ma che purtroppo spesso non hanno l’unica cosa che cerco davvero: la trasparenza“, questo è quello che per Gemma è imprescindibile. La sincerità e l’onestà per lei sono caratteristiche troppo importanti, che prescindono anche l’aspetto fisico: “A livello estetico non ho un tipo particolare di uomo. In fondo a tutti sarà capitato di trovare amori più sinceri quando è dominante non la bellezza del partner, ma la complicità“.

Infine, spera di poter abbandonare il programma, così come succede per alcuni protagonisti: “Vorrei finalmente uscire da qui con gli occhi che brillano d’amore per un uomo, come a tanti è già capitato”. E come sempre succede ai giovani tronisti che in questa edizione si trovano a fare le loro scelte davanti ai parterre del trono over. Questi momenti provocano nella dama torinese, tanta commozione e spende parole di affetto sia per Davide Donadei del quale apprezza la dolcezza e la purezza e di Sophie Codegoni che invece l’ha colpita per la forza dimostrata nel suo percorso, nonostante la sua giovane età.

Infine dichiara di aver apprezzato moltissimo i complimenti di Gianni Sperti il giorno del suo 71° compleanno, quando l’opinionista si è complimentato con lei per come porta i suoi anni e per l’entusiasmo che mette ancora e sempre nel suo percorso: “Io sono la dimostrazione vivente che l’amore non ha rughe”.