U&D, Gemma Galgani parla del colpo di fulmine con Juanluis e precisa: "Spero non sia come Giorgio"

Gemma Galgani si racconta a cuore aperto nell’intervista sul settimanale “Uomini e Donne Magazine” e non risparmia dettagli sulle sue passate storie d’amore con i cavalieri incontrati in trasmissione. Percorsi diversi, ma sempre molto travagliati per la donna torinese che ora sembra aver trovato un rinnovato entusiasmo con l’arrivo di Juanluis Ciano, l’affascinante venezuelano.

“A primo impatto mi ha colpita il suo sorriso. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il “coup de foudre”! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita”, ha esordito Gemma. Non è avara di complimenti e lo definisce una bella persona, disponibile e ironico. Un altro aspetto del cavaliere che ha conquistato la dama è senza dubbio l’attaccamento alla famiglia e la grande sensibilità che ha dimostrato: “Questo è un fattore molto importante per me che, a sette anni, chiedevo al babbo: “Ma la sensibilità, babbo, è una malattia dalla quale si guarisce?”. Il babbo mi rispondeva che averla è dono prezioso, ma che dovevo imparare a conviverci senza farmi del male“.

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti

In questi giorni Juanluis è stato accostato in varie riprese a Giorgio Manetti, l’ex fiamma della Galgani, proprio per i modi eleganti e discreti che entrambi hanno. Gemma, però, tiene a precisare che Juanluis non è Giorgio e non ha gradito questo accostamento, tanto che arriva ad affermare: “Spero che Juan caratterialmente non sia come Giorgio. Mi ha fatto soffrire tanto, continua a rilasciare interviste in cui dimostra di non aver riguardo per le donne”, e precisa che non ha mai cercato la figura di Manetti nelle sue ultime conoscenze, Juanluis ha una sua identità ben marcata che nulla ha a che fare con quella del gabbiano fiorentino.

Gemma si augura, al contrario, che il suo nuovo cavaliere non abbia quelle caratteristiche caratteriali che tanto l’hanno fatta soffrire ai tempi della sua relazione con Giorgio: “Lui era troppo preso da se stesso per tuffarsi davvero in una storia d’amore”, conclude convinta.

UeD trono over, Gemma Galgani ricorda le sue storie passate

Non mancano le critiche per aver archiviato in fretta la sua conoscenza con Jean Pierre, ma lei poco se ne cura e risponde decisa che non ha intenzione di colpevolizzarsi per questo. L’intento della trasmissione è di far incontrare persone e lei ha tutta l’intenzione di sfruttare questa opportunità. Tanto più che di Jean Pierre l’ha notevolmente infastidita il fatto che l’abbia descritta “diversa” fuori dal programma, rispetto a come si pone nello studio durante le registrazioni: “Questo lo trovo assolutamente inaccettabile e offensivo, in quanto chi mi conosce davvero mi dice esattamente il contrario: sei proprio come in TV!“, conclude rivelando che, con il senno di poi, le lacrime che ha versato per lui ora le sembrano totalmente immeritate.

Infine, rivolge una critica a se stessa per il fatto di essersi sempre relazionata con uomini che hanno dimostrato una forte propensione solo per loro stessi: “Ricchi di egoismo e che schivavano la generosità come un insetto fastidioso. Uomini onnipotenti e pieni di sé”. Ricorda Giorgio Manetti che non voleva essere disturbato mentre guardava un documentario fino ad arrivare a Jean Pierre che non poteva chiamare a mezzogiorno perché era impegnato nel pranzo: “Ho sbagliato con loro ad essere troppo tollerante (…). Comunque vorrei essere meno sprovveduta e più rispettosa verso me stessa”.