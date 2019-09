U&D, Gemma Galgani paparazzata al mare: piovono critiche sul web

Gemma Galgani, la celebre dama del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono over“, è tornata a far parlare di sé non per fatti inerenti fatti avvenuti durante le recenti registrazioni delle prime puntate del programma condotto da Maria De Filippi, bensì per alcuni scatti “rubati” dai paparazzi, poi pubblicati da una nota rivista di gossip.

La dama torinese, approfittando di qualche giorno di bel tempo di questa estate settembrina, si è recata al mare per ritemprarsi con qualche bella nuotata e fare dei bagni di sole. La sua presenza non è passata inosservata, tanto che alcuni paparazzi hanno ripreso la Galgani in costume da bagno, mettendone così in risalto l’abbronzatura perfetta, ma anche delle parti del corpo che sono state aspramente criticate dagli haters di turno.

Gemma Galgani paparazzata al mare: le critiche del web

Se in questi anni Gemma Galgani è stata criticata per le sue scelte in campo amoroso, in questi ultimi giorni è al centro di una bufera mediatica sviluppatasi in seguito alla pubblicazione di alcuni suoi scatti “rubati” sul settimanale di gossip “Nuovo” che ha titolato “Gemma si abbronza per George, spera che lui torni sul trono a Uomini e Donne” e dove si vede la dama al mare, in bikini.

Il fisico della 69enne è stato oggetto delle critiche più feroci da parte dei leoni della tastiera, che non si sono fatti certo scrupoli ad attaccare la dama del parterre femminile del Trono over, che ancora una volta è stata riconfermata nel cast del programma. In tanti hanno accusato Gemma di aver scelto un costume che poco si adatta al suo fisico, mentre c’è anche chi ha difeso a spada tratta la dama.

A fronte degli immancabili criticoni che puntano il dito contro Gemma per aver messo in mostra il suo fisico non più perfetto, ci sono state tantissimi internauti che hanno difeso la scelta di Gemma di indossare un costume che ne mettesse in evidenza parti del corpo che testimoniano il passare del tempo, segni di pura autenticità e bellezza, perché non bisogna essere orgogliosi del proprio fisico nonostante l’età.