U&D, Gemma Galgani lancia un avvertimento a Riccardo Guarnieri: "L’amore non è possesso"

La dama torinese Gemma Galgani ha sempre fatto il tifo per la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che come sappiamo nelle ultime settimane è finalmente tornata insieme. Nel corso di una recente intervista a “Uomini e Donne magazine”, la Galgani è tornata sulle ultime vicende della sua amica e collega di parterre, dandole alcuni consigli.

Se da un lato Gemma chiede a Riccardo di non fare più tanta polemica, dall’altro la protagonista indiscussa del parterre femminile del Trono over, non può che schierarsi al fianco della sua amica parrucchiera, che ha vissuto un passato non facile. Per la bresciana, quindi – secondo Gemma – ci deve essere solo grande serenità.

Gemma lancia un monito a Riccardo

Il magazine della celebre trasmissione in quota Mediaset ha chiesto dunque ad alcuni protagonisti del Trono over – compresa la Galgani – cosa ne pensassero del nuovo ricongiungimento di Ida e Riccardo, dopo mesi di infinite discussioni, incomprensioni, ma anche inaspettate riappacificazioni e perfino una proposta di matrimonio.

A smorzare in parte il grande entusiasmo che dichiarano Ida e Riccardo, ci ha pensato Gemma, che ha dichiarato al magazine Guarnieri deve conquistarsi l’amore della bresciana giorno dopo giorno, perché lei ha già sofferto abbastanza. Ma non è tutto perché la Galgani ha aggiunto: “Riccardo non deve graffiare questa storia con le solite polemiche“.

Gemma vede quindi che Riccardo ancora deve lavorare sul suo carattere affinché la storia con Ida sia serena. Ci riuscirà? La torinese ha chiosato dicendo: “L’amore non è possesso“, quindi sarebbe meglio accettare la Platano così com’è, senza snaturarla, facendola diventare come non è e non sarà mai.

Anche Ida e Riccardo si sono lasciati andare a delle dichiarazioni circa la loro storia ed il loro futuro con un’intervista doppia al magaine dedicato a Uomini e Donne, dove hanno parlato della follia della proposta di nozze, ma anche del motivo che li ha portati a non avere ancora dei momenti intimità, dovuti – stando alle loro parole – alla mancanza di serenità.