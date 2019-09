U&D, Gemma Galgani emozionata per il libro di Giulia De Lellis: "Si soffre e si rinasce più forti di prima"

La popolare dama del parterre femminile del Trono over del programma di Canale 5 “Uomini e Donne“, Gemma Galgani, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni fatte nelle scorse ore dopo aver ricevuto in dono, quindi letto, il primo libro dell’influencer ed amica Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto – ma io preferirei non averle“.

Il romanzo autobiografico della De Lellis, che ha dichirato di essersi avvalsa di un ghost writer per la stesura dei testi, è incentrato su una vicenda molto dolorosa che l’ha vista tristemente protagonista neanche qualche tempo fa, segnando profondamente la sua vita così come la sua relazione con Andrea Damante.

Gemma Galgani parla del libro di Giulia De Lellis

Dopo aver registrato un successo straordinario nelle prevendite ed aver presentato il libro in diversi programmi televisivi, tra cui recentemente anche a “Verissimo” e “Domenica in”, “Le corna stanno bene su tutto” è arrivato in libreria, per la gioia delle fan sfegatate dell’influencer, che solo su Instagram può vantare un seguito di 4 milioni e mezzo di followers.

Qualche amica intima di Giulia ha però ricevuto la copia del libro in anticipo, come la dama torinese Gemma Galgani, con cui la De Lellis ha co-condotto un nuovo programma tv “Giortì“. La Galgani, che è nuovamente protagonista della nuova stagione del Trono Over, ha creato un legame speciale con Giulia, che ha voluto ringraziare personalmente con un video.

Nel corso della registrazione del filmato, Gemma è apparsa visibilmente molto emozionata, quindi ha detto: “Giulia, mi hai fatto una sorpresa bellissima” – poi ha proseguito con il rammarico per non essere potuta andare a Milano per la presentazione ufficiale del libro di Giulia, a causa di altri impegni.

Gemma tiene a precisare: “ho avuto il libro in anteprima con una dedica che mi ha veramente emozionata alla quale non aggiunto molte parole perché le tue sono state belle“. Sotto al video condiviso da Gemma sui social, il commento della dama torinese: “Tante donne, di tutte le età, si ritroveranno in questa tua esperienza! Si soffre, si sopravvive e si rinasce più forti di prima“.