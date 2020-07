U&D, Gemma Galgani e quel gesto romantico che sorprende: lei e Nicola stanno ancora insieme?

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio la dama più famosa della televisione italiana. La sua partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“, da 10 anni a questa parte, le è valso l’appellativo di personaggio del mondo dello spettacolo e la fine della stagione del talk show dei sentimenti, a causa della pausa estiva, le ha dato la possibilità di riempire le pagine di cronaca rosa, il motivo? Nicola Vivarelli.

Nicola è un giovane ragazzo di 26 anni, mentre Gemma di anni ne ha 70 e durante l’ultima parte della trasmissione, il giovane è arrivato per corteggiare la dama. Naturalmente la storia ha destato molto clamore, critiche e attacchi, sia ad indirizzo di Nicola, che è stato accusato di voler ottenere la fama e la visibilità, sia ad indirizzo della Galgani, che è stata accusata di aver accettato la corte di un giovane che potrebbe essere suo nipote.

Terminata la trasmissione, i due sono stati paparazzati insieme per le strade di Roma e poi il silenzio assoluto. Nessuno ha mai creduto alla frequentazione tra i due e da qualche giorno sempre più insistenti si fanno le voci di una rottura. Sembrerebbe che sia stata Gemma a mettere un freno alla storia, ritenendo di non vedere un futuro con Vivarelli.

Adesso però è arrivato un colpo di scena e la sensazione è che in realtà la dama, ci speri ancora in lei e Nicola insieme. Nelle ultime ore, Gemma ha postato una storia Instagram che la ritrae in macchina con in sottofondo un brano di Claudio Baglioni e la scritta: “Baglioni tu sei bravo, ma io sono più romantica“, accompagnata da due cuori intrecciati e la scritta love.

Che questo romantico messaggio sia indirizzato a Nicola? Che Gemma abbia deciso di concedere una possibilità a questo rapporto? Chissà se Nicola ricambierà o continuerà a tacere come sta accadendo nelle ultime settimane. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi su una delle coppie più chiacchierate del momento.