U&D, Gemma Galgani e la nostalgia di Giorgio Manetti: "Rocco? La peggiore conoscenza che abbia fatto"

Giorgio Manetti sembra aver trovato l’amore con la sua nuova fidanzata Caterina, mentre la sua ex fiamma Gemma Galgani è ancora seduta nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, il fortunato programma condotto da Maria De Filippi su canale 5.

La Galgani non riesce a trovare l’amore e, sulle pagine del settimanale “Sono“, torna a parlare della sua storia con Giorgio Manetti, iniziata e finita davanti alle telecamere di Uomini e Donne, mettendo a confronto la storia con il gabbiano fiorentino e quella con Rocco Fredella: i due uomini, per Gemma, sono profondamente differenti.

I ricordi con Giorgio Manetti e i rimpianti di Gemma Galgani

“Non paragoniamo Giorgio con Rocco, visto che l’educazione la classe di Giorgio sono indiscutibili. Pur con tutte le sofferenza che ne sono derivate, quella con Giorgio era una storia d’amore“, lasciando intendere che, invece, Fredella non è riuscito a farle provare gli stessi sentimenti.

Rivela di avere dei bellissimi ricordi di Manetti per quello che hanno vissuto insieme: “Con il tempo sono stati i momenti dolci a rimanere dentro di me, anche quelli più banali, un sorriso, una carezza, ai quali solo il tempo ha saputo dare il giusto valore, quel valore che la paura non mi faceva vedere“.

Parole che sembrano essere un’ammissione di colpa per come ha gestito la loro storia. Ricordiamo, infatti che è stata proprio lei a decidere di troncare la relazione, non accettando l’invito di Giorgio di uscire dalla trasmissione e continuare la loro conoscenza fuori dal programma. La scelta di Gemma è scaturita perché la dama torinese avrebbe desiderato che Manetti dichiarasse di essere innamorato di lei, cosa che ancora non era pronto a fare.

Il giudizio di Gemma Galgani su Rocco Fredella

“Proprio io che mi reputavo tanto coraggiosa, sono stata sommersa da quello che provavo per lui, tanto da farmi perdere di vista il coraggio“, aggiunge poi che augura a Giorgio e alla sua attuale fidanzata tanta felicità: “Spero che lui sia felice e che abbia finalmente trovato quello che stava cercando“.

Per Rocco invece non ha parole di stima, anzi lo definisce la “peggiore conoscenza che ho fatto nel corso di questi anni“. Dichiara che tra loro è tutto finito e di essersi sentita usata e strumentalizzata, come mai prima d’ora: “Aveva forse un progetto, diventare un personaggio, fare le serate, ed io mi sono sentita solo un passaggio obbligato. (…) Guai a fare domande! Le sfuriate, anche volgari, voi le avete viste in tv, mentre io le ho vissute al telefono. (…) Quella messinscena con il cartello finale (riferendosi alla decisione nel castello ndr) non è stata certo di mio gradimento e l’ho trovata a dir poco di cattivo gusto“.