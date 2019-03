U&D, Gemma Galgani e il messaggio per Lorenzo e Claudia: "Amore, ho rubato il sidecar"

Maria De Filippi ha fatto centro di nuovo con il nuovo format “Uomini e Donne – La scelta“, raggiungendo ottimi ascolti e notevoli livelli di share. Anche Gemma Galgani, la storica dama del trono over, ha preso parte alle varie puntate con il ruolo di consigliera dei vari tronisti e corteggiatrici.

Il suo arrivo al casolare che ospitava i ragazzi del trono classico è stato memorabile: la dama torinese, infatti, è giunta a destinazione su un sidecar, indossando casco e occhialoni in perfetto stile anni ’50. La scena è stata apprezzata molto dai fan della trasmissione che hanno lodato anche Gemma e il suo sapersi sempre mettere in gioco.

Anche Lorenzo Riccardi, il tronista che poco tempo fa ha fatto la sua scelta proprio durante il serale, ha deciso di usufruire di questo mezzo di trasporto per passare a prendere la sua dolce metà. Così, nell’ultima puntata andata in onda del trono classico vediamo il ragazzo arrivare in sella alla moto con di fianco il sidecar sul quale salirà una divertita Claudia Dionigi.

Il messaggio di Gemma Galgani per Claudia e Lorenzo

Arrivando l’ex tronista rivela: “Ho rubato il sidecar a Gemma” e, dopo questa dichiarazione, la Galgani ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram proprio in riferimento a questa gag: “Amore ho rubato il ” sidecar ” a Gemma ! proprio perché “vi adoro ” siete splendidi insieme, trasmettete gioia, genuinità, amore e tanta complicità”.

Insomma sembra proprio che Gemma abbia un debole per questi due ragazzi che, sicuramente, hanno una simpatia e ironia innata, che la Galgani ha apprezzato molto. Vedremo se anche lei riuscirà a trovare il suo cavaliere ideale, così da poter vivere una bella storia d’amore, come da tanti anni sogna.

In questi giorni andranno in onda le puntate che racconteranno della decisione che la bionda torinese ha dovuto prendere rispetto alla storia che sta vivendo con Rocco Fredella. Ma, come al solito, si prevedono nubi all’orizzonte.