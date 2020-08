U&D, Gemma Galgani e il messaggio che insospettisce i fan: "Fame di tenerezza"

Gemma Galgani è tornata sui social con un messaggio che ha insospettito i suoi followers e ha fatto pensare che potesse essere un riferimento alla sua conoscenza con Nicola Vivarelli. Sulla loro frequentazione è calato il silenzio, ma tanti sono stati i gossip rimbalzati sul web: i vari incontri che facevano pensare ad un loro avvicinamento, fino ad arrivare a segnalazioni che al contrario li allontanavano definitivamente.

I due non si sono mai esposti per chiarire la questione, con ogni probabilità quando riprenderà “Uomini e Donne” a settembre, tutto sarà più chiaro e verrà ampiamente discussa la loro situazione sentimentale. Nel frattempo, tanti sono i dubbi sulla reale veridicità dei sentimenti di Nicola per Gemma: ultimamente anche Pamela Barretta ha espresso i suoi dubbi su Vivarelli, dichiarando che secondo lei il ragazzo è stato spinto nello studio di Canale 5 dalla voglia di visibilità, non certo per l’interesse per la Galgani.

Uomini e Donne, le parole di Gemma Galgani

Ora Gemma, sul profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato un post che sembra rivelare, seppur indirettamente, il fatto che la dama torinese stia trascorrendo questa calda estate in totale solitudine: “Abbiamo fame di tenerezza , In un mondo dove tutto abbonda”, inizia così la citazione di una frase di Alda Merini che la Galgani ha preso in prestito.

“In un mondo dove tutto abbonda .Siamo poveri di questo sentimento che è come una carezza per il.nostro cuore .Abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno stare bene .La tenerezza è un amore disinteressato e generoso che non chiede nient’altro che essere compreso e apprezzato ! Cit Alda Merini” continua così Gemma, rivelando di avere bisogno di tenerezza e di piccoli gesti che, probabilmente, in questo preciso momento le mancano.

Attendiamo, quindi, settembre per capire cosa è realmente successo tra i due e sapere con certezza se la loro conoscenza si è interrotta o meno. Sul web rimangono, comunque, molta perplessità e dubbi motivati dall’enorme differenza di età tra i due, di ben 46 anni.