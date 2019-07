U&D, Gemma Galgani e Ida Platano senza trucco: la reazione dei social

Gemma Galgani e Ida Platano, le due celebri dame del popolare programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, sono tornate a infiammare il popolo del web e dei social network, grazie ad alcuni scatti fatti recentemente e poi condivisi dalla bresciana sul suo profilo Instagram, dove le due amiche si vedono insieme, più affiatate che mai.

Dopo mesi di registrazioni negli studi Elios di Roma, la dama torinese e l’ex di Riccardo Guarnieri hanno avuto molte occasioni per conocersi e approfondire la loro conoscenza, oltre che supportarsi a vicenda, considerato che entrambe non sono state molto fortunate in amore, non trovando mai la persona giusta.

Ida Platano e Gemma Galgani criticate sui social per foto senza trucco

Ida Platano, dopo aver detto addio definitivamente a Riccardo Guarnieri, sembra rinata e ritornata a sorridere; per la parrucchiera queto è il momento di lasciarsi andare al divertimento, gettandosi alle spalle il logorante tira e molla con il tarantino che c’é stato per tutta la scorsa stagione del Trono Over.

Nelle ultime ore, però, le due dame sono tornate a far discutere per alcune foto che le ritraggono insieme, ma dove non appaiono belle e perfette proprio come in tv. Un particolare questo che non è certo sfuggito ai leoni della tastiera, che hanno colto l’occasione per criticare aspramente le due dame.

Ida e Gemma, senza l’adeguato restyling di trucco e parrucco a cui si sottopongono per partecipare a “Uomini e Donne”, appaiono quindi diverse da come siamo abituati a vederle in tv, una cosa che ha riacceso anche la polemica che l’opinionista Tina Cipollari aveva attivato qualche mese fa, poco prima della chiusura estiva del programma, quando ha puntato il dito contro un certo favore di telecamere – e non solo – che – a suo dire – sarebbe riservato alla dama torinese, facendola sembrare quindi più giovane e bella.