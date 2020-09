U&D, Gemma Galgani dopo il lifting lancia una stoccata a Giorgio Manetti: "Non si deve permettere"

La notizia è ormai sulla bocca di tutti. Possa piacere o meno, fa tendenza e se ne parla: Gemma Galgani ha fatto il lifting. A “Uomini e Donne” e non, tutti sono rimasti sorpresi con Tina Cipollari che non ha fatto altro che attaccare la sua più acerrima nemica. Gemma è felice così, lo ha detto, ribadito e glielo si legge in faccia. Il risultato in effetti, non ha stravolto più di tanto il volto della dama torinese.

Gemma è apparsa quella di sempre, solo con qualche ruga in meno. Tra coloro che hanno commentato le scelte della Galgani, compreso quella di voler frequentare un ragazzo più giovane di lei di 44 anni, alias Nicola Vivarelli; vi è stato anche Giorgio Manetti, storico ex della dama torinese. Giorgio è stato senza ombra di dubbio il grande amore di Gemma, ma tra i due le cose non sono poi andate a buon fine.

Il famoso 4 settembre rimarrà nella storia del talk show. La data corrisponde al momento in cui Manetti chiese alla Galgani di lasciare insieme la trasmissione, ma Gemma disse no perché non voleva iniziare una storia “senza amore”. Da quel momento tra i due è finita, Giorgio è oggi felice accanto ad una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo, mentre Gemma è ancora alla ricerca dell’amore in tv.

I due ex, si sono lanciati a distanza diverse stoccate e attacchi e adesso è intervenuta la dama torinese che, attraverso un’intervista rilasciata al magazine “Nuovo Tv“, ha non solo parlato della motivazione che l’ha spinta a rifarsi il volto, ma ha anche lanciato una frecciatina a Manetti. Nello specifico ha risposto agli attacchi che l’ex cavaliere le ha lanciato, soprattutto in merito al fatto che, a detta di Giorgio, Gemma ha accettato la corte di Nicola perché vuole a tutti i costi rimanere in trasmissione.

“Le sue dichiarazioni sono deludenti e non dovrebbe permettersi di proferire una parola su di me. Mi sono resa conto che non ha capito niente di me! Peggio per lui!“, ha dichiarato la dama torinese. Parole al vetriolo quelle della Galgani, che di certo non le ha mandate a dire al suo ex. Chissà se Giorgio avrà intenzione di replicare a Gemma. Non resta che attendere eventuali sviluppi.