U&D, Gemma Galgani compie 71 anni: torna a casa e trova una bellissima sorpresa

Gemma Galgani ieri 19 gennaio ha compiuto 71 anni e nella registrazione di “Uomini e Donne”, così come riportato sul sito “Il Vicolo delle News” è stata festeggiata in studio. Per lei una torta con 3 mummie da parte di Tina Cipollari e un mazzo di fiori da parte della sua ormai ex fiamma, Maurizio Guerci.

Divenuta ormai la dama simbolo del trono over, la Galgani si è emozionata tantissimo per questo momento che le è stato dedicato, ma per lei le sorprese non sono finite qui. Una volta tornata nella sua casa a Torino, è stata accolta da un’altra sorpresa che ha molto apprezzato. Il tutto è stato ripreso dalla stessa Gemma e postato sulle storie nel suo profilo ufficiale Instagram.

Una bellissima sorpresa per Gemma Galgani

Una volta aperta la porta di casa, ha trovato un bellissimo bouquet di rose, un bigliettino di auguri con una dolce dedica: “Grazie preziosa amica mia… un bellissima sorpresa“, ha così ringraziato la Galgani per il pensiero ricevuto. Ma la sua meraviglia continua quando entra in camera da letto.

Lì trova palloncini ovunque e un letto pieno di petali di rosa che formano un cuore: “Non avrei potuto trovare una sorpresa più bella al mio rientro. E’ bellissimo tutto questo. Certo con un letto così mi toccherà dormire in albergo stasera, chi lo tocca?!” ha commentato la Galgani.

Subito dopo, nota la tortina con una candelina sul comodino che, a quanto dichiara, avrà vita breve. Poi mostra un soffitto pieno di palloncini, tra cui anche quelli con il numero “71” accanto al letto. Emozionata ringrazia di cuore l’amica che ha organizzato la sorpresa in questo giorno per lei così speciale: “Grazie Debby, tesoro mio!“.

Magari Gemma avrebbe preferito trascorrere questa giornata con Maurizio, ma purtroppo il cavaliere sembra essere più che deciso a non tornare sui suoi passi. Nonostante questo, le dimostrazioni di affetto ricevute le avranno fatto sentire meno questa mancanza.